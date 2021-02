Colonias y Cerros: Comenzaron los playoffs del Fútbol Reducido

En la calurosa jornada de ayer sábado 6 de enero, se disputaron en las distintas categorías las instancias cuartos de final y semifinales del certamen local de fútbol reducido en el Complejo Deportivo “La Tradición” de Olavarría.

En la divisional Libres, se jugó la etapa de playoffs de la Copa de Oro, Plata y Bronce; donde se dieron los siguientes resultados:

Copa de Oro

Molino Viejo 1 – 12 de Octubre 2

Rejunte 0 – Veteranos FC 1

Consagrados FC – Deportivo Asintomático y Marcia – Sabaleros (Postergados).

Copa de Plata

Asociados 2 – Atlanta FC 0

Villa Mi Serranía 3 – Los Leones 1

Riff 2 – Juventud Antoniana 0

Burbuja 78 3 – Súper Campeones 3 (por penales avanzó Súper Campeones ganando 8 a 7).

Copa de Bronce

La Churra 4 – Quilmes 3

Deportivo Olavarría 1 – Loco Team 0

Vatos Locos 0 – P.S.G 0 (Avanzó Vatos por penales al ganar 2 a 0)

Deportivo Estrella – Toronto FC (reprogramado).

Categoría más 32 años

Por no presentacion, Dale que Va le gano 1 a 0 a Fortineros, y también por no presentación sucedio lo mismo con Deportivo Español e Hinojo. Entonces, la final se jugara el proximo fin de semana entre Deportivo español y Dale que Va.

Mayores de 48 años

Ferroviario 2 – Los pibes de la Esquina 0

La Amistad 1 – Amigos Oficial 2

La final se jugará el venidro sabado entre Ferroviarios y Amigos Oficial.

Mayores de 42 años

Independencia 0 – Ferrosur 2

Deportivo Fran 3 – La Amistad 1

Maquina do Mal venció a Galacticos FC.

De esta manera, las semifinales se desarrollarán el proximo fin de semana entre: Ferrosur v.s Galacticos y Deportivo Fran v.s Maquina do Mal.

Femenino

Ziamo Fori 0 – Pueyrredón 0

Mujeres Unidas 0 – Nicolás Avellaneda 1

De esta forma, la final se jugará el próximo sábado entre Pueyrredon y Nicolas Avellaneda.

Fuente y fotos: Facebook de Colonias y Cerros.