Colonia San Miguel celebró sus 144 años con un emotivo acto y se prepara para la tradicional Fiesta de la Kerb

La localidad de ascendencia Alemana del Volga conmemoró su aniversario con un acto protocolar, desfile de instituciones y una merienda compartida. Las fuertes lluvias llevaron a suspender la agenda del sábado, por lo que todos los festejos se concentrarán este domingo en la gran Fiesta de la Kerb.

Con una importante concurrencia de vecinos, funcionarios municipales y referentes institucionales, Colonia San Miguel celebró este viernes su 144º Aniversario Fundacional con un emotivo acto protocolar. La jornada, marcada por el sol, fue el inicio de un fin de semana de festejos que tendrá su punto cúlmine con la tradicional Fiesta de la Kerb este domingo.

El acto, que comenzó minutos después de las 14 horas, contó con la participación de numerosas banderas de ceremonia, tanto argentinas como alemanas, de instituciones educativas y sociales de la localidad. El Himno Nacional Argentino fue interpretado por Omar Martell con su acordeón, quien también amenizó el desarrollo del evento.

La Identidad como Eje del Discurso

Las palabras alusivas se centraron en revalorizar la identidad de los descendientes de los Alemanes del Volga.

Paola Orsatti, docente de la Escuela Secundaria N.º 2, destacó el trazado lineal y el patrimonio arquitectónico que "revaloriza nuestra identidad". Invitó a la comunidad a "seguir trabajando para preservar nuestra esencia, nuestro origen, nuestra historia, nuestra unidad de pertenencia y con ello nuestros valores".

Osvaldo Pugliese, vicepresidente de la Unión de Colonias Alemanas del Partido de Olavarría, hizo hincapié en la conmemoración de los 200 Años de Amistad Alemania en Argentina, recordando la trascendencia de esta inmigración desde 1825.

En representación del Municipio, Gastón Sarachu, director de Desarrollo de las Localidades, valoró la ocasión como una invitación a "rememorar el pasado, para continuar construyendo un presente y soñando un futuro", manteniendo viva la visión de los pioneros que fundaron el pueblo un 3 de octubre de 1881.

La celebración protocolar culminó con un desfile, el tradicional corte de la torta de cumpleaños y una merienda compartida en la Escuela N° 5.

Agenda del Fin de Semana: Toda la fiesta se concentra en el Domingo

Debido a las condiciones climáticas adversas pronosticadas, la organización confirmó la suspensión de las actividades que estaban programadas para la jornada del sábado 4 de octubre.

Por lo tanto, todos los festejos se concentrarán en la gran Fiesta de la Kerb de este domingo.

Fiesta de la Kerb (Domingo 5 de Octubre) – Av. San Miguel Arcángel

Hora Actividad Detalle 08:00 a 12:00 hs. Apertura y Venta de Puestos Inicio de la venta de comidas típicas, artesanías y puestos sobre la avenida. 13:30 hs. Acto Inaugural y Bienvenida Ingreso de banderas de ceremonia y palabras de apertura. Entonación de los Himnos Argentino y Alemán. 14:45 hs. Espectáculos de Danza Primera actuación del Ballet Municipal “Wir Bringen Freude” (Olavarría). 15:15 a 17:00 hs. Presentaciones de Ballets Invitados Actuaciones del Ballet Vesná (Azul) y el Ballet de La Dulce Vida (Mar del Plata). 16:15 hs. Música en Vivo Apertura de la Banda Alemana Ritmo Inmigrante (Santa Anita, Entre Ríos). 17:30 hs. Corte y Reparto de Torta El tradicional Corte de la Torta Rusa gigante, acompañado por la música de la orquesta. 18:30 hs. Gran Cierre Show del “spitcher” a cargo de los spicheros de Colonia 2 de Coronel Suárez, acompañados por la Banda “Ritmo Inmigrante”.