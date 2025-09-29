Colonia San Miguel celebra su 144º Aniversario y la tradicional Fiesta de la Kerb con tres días de fiesta

El cronograma arranca el viernes 3 de octubre con el acto protocolar y un desfile de instituciones. El fin de semana se llenará de danzas típicas, gastronomía alemana y música, culminando el domingo con el corte de la Torta Rusa gigante.
Colonia San Miguel se prepara para festejar su 144º Aniversario y la tradicional Fiesta de la Kerb con un extenso programa de actividades que se desarrollará del viernes 3 al domingo 5 de octubre. El evento es organizado por la Sociedad de Fomento “Los Amigos” y la Asociación Civil Colonia San Miguel, con apoyo municipal.
Viernes 3 de octubre: Acto Aniversario
La celebración oficial comenzará a las 14:30 horas en el Monumento de los Fundadores (Av. San Miguel Arcángel y calle San Martín) con el Acto Protocolar.
- Habrá un desfile de instituciones y vecinos.
- Se entonará el Himno Nacional Argentino con acordeón a cargo de Omar Martell.
- Las autoridades realizarán palabras alusivas y se procederá al corte simbólico de la torta aniversario.
- Los festejos cerrarán con una merienda compartida en la Escuela N° 5.
Sábado 4 de octubre: Cultura y Baile
Las actividades culturales se trasladan al Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” desde las 14:30 horas, con propuestas para toda la familia y entrada libre.
- Tardes de Taller: Habrá un show de burbujas, clases de danza árabe tradicional, Zumba y un taller de arte para infancias llamado “¡Que Rico!”, que pondrá en valor el patrimonio gastronómico alemán.
- Cierre: A las 18:00 horas, el ballet “Wir Bringen Freude” cerrará la jornada con ritmos inmigrantes.
- Noche de Baile: A las 22:00 horas, el Club Independiente recibirá un baile familiar con la actuación de Cristian Braun.
Domingo 5 de octubre: La Gran Fiesta de la Kerb
El día central de la Kerb tendrá lugar sobre la Avenida San Miguel Arcángel, con puestos gastronómicos, artesanales y música.
- 12:00 hs: Apertura de puestos de comidas típicas y artesanías.
- 13:30 hs: Acto inaugural con el ingreso de las banderas de las instituciones locales. Se entonarán el Himno Nacional Argentino y el Himno Nacional Alemán.
- Danzas y Espectáculos: La tarde estará dedicada a las danzas alemanas, con las actuaciones del Taller Municipal “Wir Bringen Freude”, el Ballet Vesná de Azul, el Ballet de La Dulce Vida de Mar del Plata y la Banda Alemana Ritmo Inmigrante de Entre Ríos.
- 17:30 hs: Momento culminante de la fiesta, con el corte y reparto de la Torta Rusa gigante al público, acompañada de la música de la orquesta.
- 18:30 hs: Gran cierre de la Fiesta de la Kerb con el show de los spicheros de Colonia 2 de Coronel Suárez, junto a la Banda Ritmo Inmigrante.