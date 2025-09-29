Colonia San Miguel celebra su 144º Aniversario y la tradicional Fiesta de la Kerb con tres días de fiesta

El cronograma arranca el viernes 3 de octubre con el acto protocolar y un desfile de instituciones. El fin de semana se llenará de danzas típicas, gastronomía alemana y música, culminando el domingo con el corte de la Torta Rusa gigante.

Colonia San Miguel se prepara para festejar su 144º Aniversario y la tradicional Fiesta de la Kerb con un extenso programa de actividades que se desarrollará del viernes 3 al domingo 5 de octubre. El evento es organizado por la Sociedad de Fomento “Los Amigos” y la Asociación Civil Colonia San Miguel, con apoyo municipal.

Viernes 3 de octubre: Acto Aniversario

La celebración oficial comenzará a las 14:30 horas en el Monumento de los Fundadores (Av. San Miguel Arcángel y calle San Martín) con el Acto Protocolar.

Habrá un desfile de instituciones y vecinos.

Se entonará el Himno Nacional Argentino con acordeón a cargo de Omar Martell.

Las autoridades realizarán palabras alusivas y se procederá al corte simbólico de la torta aniversario.

Los festejos cerrarán con una merienda compartida en la Escuela N° 5.

Sábado 4 de octubre: Cultura y Baile

Las actividades culturales se trasladan al Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” desde las 14:30 horas, con propuestas para toda la familia y entrada libre.

Tardes de Taller: Habrá un show de burbujas, clases de danza árabe tradicional, Zumba y un taller de arte para infancias llamado “¡Que Rico!” , que pondrá en valor el patrimonio gastronómico alemán.

Cierre: A las 18:00 horas, el ballet "Wir Bringen Freude" cerrará la jornada con ritmos inmigrantes.

Noche de Baile: A las 22:00 horas, el Club Independiente recibirá un baile familiar con la actuación de Cristian Braun.

Domingo 5 de octubre: La Gran Fiesta de la Kerb

El día central de la Kerb tendrá lugar sobre la Avenida San Miguel Arcángel, con puestos gastronómicos, artesanales y música.

12:00 hs: Apertura de puestos de comidas típicas y artesanías.

13:30 hs: Acto inaugural con el ingreso de las banderas de las instituciones locales. Se entonarán el Himno Nacional Argentino y el Himno Nacional Alemán.

Danzas y Espectáculos: La tarde estará dedicada a las danzas alemanas, con las actuaciones del Taller Municipal "Wir Bringen Freude", el Ballet Vesná de Azul, el Ballet de La Dulce Vida de Mar del Plata y la Banda Alemana Ritmo Inmigrante de Entre Ríos.

17:30 hs: Momento culminante de la fiesta, con el corte y reparto de la Torta Rusa gigante al público, acompañada de la música de la orquesta.

Momento culminante de la fiesta, con el al público, acompañada de la música de la orquesta. 18:30 hs: Gran cierre de la Fiesta de la Kerb con el show de los spicheros de Colonia 2 de Coronel Suárez, junto a la Banda Ritmo Inmigrante.