Colonia Nievas se Prepara para Recibir la Primera “Fiesta del Vermut” el 16 de Noviembre

El evento, organizado por la tradicional Pulpería de Nievas con apoyo municipal, será un encuentro cultural, turístico y comercial que ofrecerá vermut, gastronomía típica campera, música, artesanos y emprendedores.

El Municipio de Olavarría anunció la organización de la primera “Fiesta del Vermut”, que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de noviembre en la atractiva localidad turística de Colonia Nievas, comenzando a las 12:00 horas.

La iniciativa es impulsada por la tradicional Pulpería de Nievas en conjunto con productores locales y regionales de esta bebida espirituosa. El objetivo es ampliar la oferta cultural y turística del partido, generando un espacio de disfrute y esparcimiento.

Un Evento con Identidad y Economía Local

La Fiesta del Vermut se desarrollará en los predios de la Pulpería y de la Sociedad de Fomento de Colonia Nievas, buscando ser una plataforma para:

Emprendedores y Artesanos: Un espacio para que ofrezcan sus productos a los concurrentes.

Un espacio para que ofrezcan sus productos a los concurrentes. Gastronomía Típica: Los asistentes podrán disfrutar de comida campera y food trucks .

Los asistentes podrán disfrutar de y . Cultura y Música: El evento contará con buen ambiente musical en un marco natural.

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y la Subsecretaría de Cultura, brinda su apoyo a esta iniciativa, considerándola un aporte tanto a la identidad de la localidad como al movimiento económico de la región.

Colonia Nievas se encuentra a 600 metros de la Ruta Nacional 226 (kilómetro 273), y es reconocida por sus detalles culturales e identitarios únicos.