Colonia Nievas se Prepara para Recibir la Primera “Fiesta del Vermut” el 16 de Noviembre

4 horas ago Cultura, Sociedad, Titulos

El evento, organizado por la tradicional Pulpería de Nievas con apoyo municipal, será un encuentro cultural, turístico y comercial que ofrecerá vermut, gastronomía típica campera, música, artesanos y emprendedores.

El Municipio de Olavarría anunció la organización de la primera “Fiesta del Vermut”, que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de noviembre en la atractiva localidad turística de Colonia Nievas, comenzando a las 12:00 horas.

La iniciativa es impulsada por la tradicional Pulpería de Nievas en conjunto con productores locales y regionales de esta bebida espirituosa. El objetivo es ampliar la oferta cultural y turística del partido, generando un espacio de disfrute y esparcimiento.

 

Un Evento con Identidad y Economía Local

La Fiesta del Vermut se desarrollará en los predios de la Pulpería y de la Sociedad de Fomento de Colonia Nievas, buscando ser una plataforma para:

  • Emprendedores y Artesanos: Un espacio para que ofrezcan sus productos a los concurrentes.
  • Gastronomía Típica: Los asistentes podrán disfrutar de comida campera y food trucks.
  • Cultura y Música: El evento contará con buen ambiente musical en un marco natural.

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y la Subsecretaría de Cultura, brinda su apoyo a esta iniciativa, considerándola un aporte tanto a la identidad de la localidad como al movimiento económico de la región.

Colonia Nievas se encuentra a 600 metros de la Ruta Nacional 226 (kilómetro 273), y es reconocida por sus detalles culturales e identitarios únicos.

Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved