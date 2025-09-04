Colonia Nievas invita a la comunidad a su Feria Primaveral el 21 de septiembre

El evento, que se realizará en la Colonia Nievas, contará con artesanos, manualistas y un patio de comidas. La entrada es libre y gratuita.

Se invita a todos los vecinos de Olavarría y las localidades a participar de su Feria Primaveral, que se celebrará el próximo sábado 21 de septiembre. El evento tendrá lugar en la Colonia Nievas, frente a la Iglesia.

La feria reunirá a artesanos, emprendedores y manualistas locales. Además, habrá un patio de comidas y diversas propuestas para disfrutar en familia.

La entrada es libre y gratuita. En caso de mal tiempo, la feria se pospondrá para el sábado 28 de septiembre.

Para aquellos interesados en participar como expositores, las inscripciones se pueden realizar a través del número de teléfono 2284-571285.