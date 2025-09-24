Colonia Nievas celebra la primavera con feria de artesanos y show musical

El evento se realizará este domingo 28 de septiembre frente a la iglesia de Colonia Nievas, con entrada libre y gratuita. Habrá patio de comidas y la actuación de Santiago Baliño.

La localidad se prepara para recibir la estación con la Feria Primaveral de Corrales de Nievas, que tendrá lugar este domingo 28 de septiembre a partir de las 10:00 horas.

El evento, que busca difundir la producción local y ofrecer un espacio de encuentro, se desarrollará en la tradicional Colonia Nievas, frente a la Iglesia. La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.

La jornada contará con una gran presencia de artesanos y emprendedores que exhibirán sus productos, además de un completo patio de comidas para disfrutar.

El entretenimiento musical estará a cargo del artista Santiago Baliño, que se presentará en el escenario principal.

Quienes deseen participar con un stand pueden inscribirse comunicándose al 2284-571285 (contacto: María Marta Dirazar).