Collodoro, Marotta y Pendas triunfaron en el “Hermanos Emiliozzi”

El sábado 18 de Octubre se disputó una nueva fecha de campeonato 2025 de las categorías menores de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste – APPS en el Autódromo del Automovil Moto Club de Olavarría. Martín Collodoro se impuso en la Monomarca. Mientras que Leo Marotta y Gustavo Pendas lo hicieron en la Promocional y Copa Gol.

En lo referente a la final de la Monomarca 1100, Martín Collodoro se llevó la victoria. De esta manera, el piloto olavarriense sumó un nuevo logro en la categoría que le vale para mantenerse firme en la lucha por el certamen; el cual es liderado por su coterráneo Leopoldo Cirioli. Por otra parte, el podio de mencionada competencia en el AMCO lo completaron Agustín Gelso y Facundo Cardone en el segundo y tercer escalón, respectivamente.

La Promoción 1100, por su parte, tuvo a Gustavo Pendas como triunfador en el “Hnos. Emiliozzi”. Así, el volante de Bolívar obtuvo su primera victoria en la divisional. Diego Tartúferi y Facundo Messler arribaron a la meta en el segundo y tercer lugar.

Finalmente en la Copa Gol VW del Sudeste, Leo Marotta no dejó dudas y se llevó la prueba decisiva. De esta forma, el olavarriense se consolida cada vez más como líder absoluto del campeonato. Por otra parte, Eddie Leonetti ocupó el segundo puesto en la final; mientras que Matías Godoy fue tercero.