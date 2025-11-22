El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) clasificó 15° en la Q2 del Gran Premio de Las Vegas, donde Lando Norris (McLaren) consiguió la pole position bajo la lluvia. Sin embargo, Colapinto y su equipo enfrentan una investigación de la FIA por una presunta infracción en la gestión de neumáticos tras la Práctica Libre 3 (FP3).

Resultados de la Clasificación

El argentino Franco Colapinto se prepara para largar en la 15° posición en el Gran Premio de Las Vegas, luego de lograr un buen tiempo en la Q1 pero sin poder ser competitivo en la Q2 de la clasificación.

La pole position quedó en manos de Lando Norris (McLaren), quien cronometró un tiempo de 1:47,934 en condiciones de pista mojada. Norris, que viene de ganar en México y Brasil, buscará acercarse al título ante su principal rival.

Grilla de Salida (Primeros puestos):

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) (A 0,323 s de Norris) Oscar Piastri (McLaren) – Posición incorrecta en el resumen original; el resumen indica 5°. Según el resumen, Max Verstappen (Red Bull) saldrá 2° y Oscar Piastri (McLaren) comenzará 5°. Pierre Gasly (Alpine) partirá 10°.

Horario de la Carrera

La carrera del Gran Premio de Las Vegas, vigésimo segunda fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1, se disputará mañana, domingo 23 de noviembre, a la 01:00 de la madrugada (hora de Argentina).

Colapinto Bajo Investigación de la FIA

El equipo de Franco Colapinto (Alpine) fue citado a una audiencia con los comisarios deportivos de la FIA en Las Vegas por una presunta infracción reglamentaria. La investigación se centra en el «uso de neumáticos que habían sido devueltos electrónicamente después de la Práctica Libre 3 (FP3)».

Infracción: Incumplimiento de los artículos $30.5\text{g)}$ y $30.4\text{a)}$ del Reglamento Deportivo.

Detalle: Al ser la FP3 declarada en mojado, el reglamento exige la devolución electrónica de un juego de neumáticos intermedios a la FIA a más tardar dos horas después del final de la práctica. El coche #43 de Colapinto no cumplió con esta devolución electrónica obligatoria.

La decisión de los comisarios, que podría acarrear una sanción económica o deportiva, se espera antes de la carrera.