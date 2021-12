Cobro de la cuota capital de Coopelectric: “Una vez más los vecinos de Olavarría rehenes de la mala administración de la lista amarilla”

Coopelectric anunció ayer que volverá a cobrar la cuota capital sobre los consumos que se realicen desde el 2022, lo que motivará un notable incremento en las facturas.

Representantes de Nueva Energía emitieron un comunicado manifestando su repudio respecto al anuncio realizado por Coopelectric quienes indicaron que, desde enero de 2022, la empresa retomará el cobro de la cuota capital sobre los consumos que los usuarios realicen.

COMUNICADO COMPLETO:

En un intento desesperado, de la lista amarilla y sus socios políticos, por subsanar el déficit histórico de la Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos ha optado nuevamente, en conjunto con el poder de turno, “meterles la mano en el bolsillo a los vecinos”.

En una maniobra poco ética e ilegal, con tintes abusivos, y bajo el lema “la Cooperativa somos todos” y en contra de los intereses reales de los olavarrienses se los está obligando a que se hagan cargo de las pérdidas, de la mala gestión y administración, de años, de la lista amarilla conducida por Mario Cura.

Desde AUNE sostenemos que en vista de los tiempos que corren y en pos de la emergencia económica por la que atraviesa el país y la ciudad hacer, una vez más, que los vecinos de Olavarría paguen un plus adicional, llamado “Cuota Societaria” no es otra cosa que afirmar que los vecinos no sólo son “estafados” sino que ratifica que únicamente son “socios cooperativistas” en las pérdidas sin beneficio real alguno y en perjuicio de sus bolsillos.

En vistas de los últimos acontecimientos políticos del año donde se observa un claro acuerdo político entre el intendente Ezequiel Galli, Mario Cura, referente histórico de la lista amarilla, y José Eseverri desde AUNE sostenemos que se debe llevar adelante una política institucional inclusiva sin perjuicio alguno hacia el vecino, pensando siempre en el bien común.

Con el fin de proteger a los usuarios cooperativistas AUNE comunica que efectuará las denuncias al caso ante los organismos provinciales y nacionales pertinentes y asesorará e informará a los vecinos para ponerle un freno a tan desmesurado atropello institucional.