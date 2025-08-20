Club Junín se consagró campeón de la LiProBo Sub 16 en Olavarría

En una vibrante final, el equipo juninense venció 3-2 a Once Unidos de Mar del Plata. Estudiantes de Olavarría finalizó en el séptimo puesto y Pueblo Nuevo en el décimo, tras un torneo que reunió a 13 equipos en la ciudad.

El Club Junín se alzó con el título de la segunda etapa de la LiProBo A1 Sub 16 de voleibol, que se disputó en Olavarría entre el viernes y el domingo. El torneo, organizado por Estudiantes y fiscalizado por la Federación Bonaerense de Voleibol, reunió a 13 equipos y se desarrollaron un total de 40 partidos en las canchas del Minigimnasio de Estudiantes y el gimnasio Juan Bautista Manolio de Pueblo Nuevo.

En una final de alto nivel, Club Junín remontó un 2-1 en sets para imponerse por 3 a 2 sobre Once Unidos de Mar del Plata (17-25, 25-22, 15-25, 25-23, 15-9). Ambos equipos llegaron invictos a la final, con un rendimiento superlativo que prometía un gran encuentro.

Participación olavarriense

Los equipos locales tuvieron una destacada participación:

Estudiantes de Olavarría finalizó en la séptima posición . Logró dos victorias (ante Bahiense del Norte y CeDeTalVo) y cuatro derrotas frente a equipos de alta jerarquía como Mar Chiquita, Olimpo e Once Unidos.

finalizó en la . Logró dos victorias (ante Bahiense del Norte y CeDeTalVo) y cuatro derrotas frente a equipos de alta jerarquía como Mar Chiquita, Olimpo e Once Unidos. Pueblo Nuevo de Olavarría ocupó el décimo lugar. El equipo cosechó derrotas en sus tres partidos de zona (frente a IAE, Deportivo Sarmiento y Club Junín), y luego sumó un triunfo y una derrota en los playoffs.

Resultados destacados del domingo 17 y posiciones finales

La jornada final del domingo incluyó emocionantes encuentros:

Séptimo puesto: Estudiantes 2 – CeDeTalVo 1 (23-25, 25-20, 15-9)

Estudiantes 2 – CeDeTalVo 1 (23-25, 25-20, 15-9) Noveno puesto: Deportivo Sarmiento 2 – Pueblo Nuevo 1 (23-25, 25-17, 15-8)

Deportivo Sarmiento 2 – Pueblo Nuevo 1 (23-25, 25-17, 15-8) Tercer puesto: Olimpo 3 – Mar Chiquita 1 (25-22, 15-25, 25-18, 25-20)

Posiciones finales del torneo:

Club Junín Once Unidos (Mar del Plata) Olimpo (Bahía Blanca) Mar Chiquita Voley Instituto Albert Einstein (Mar del Plata) Riberas del Paraná (Villa Constitución) Estudiantes (Olavarría) CeDeTalVo (Mar del Plata) Deportivo Sarmiento (Coronel Suárez) Pueblo Nuevo (Olavarría) Bahiense del Norte (Bahía Blanca) Municipalidad de Baradero Argentino (Trenque Lauquen)

El evento contó con la dirección técnica de Juan Manuel López para Club Junín y Germán Denappole para Once Unidos. Los equipos locales fueron dirigidos por Guillermo Ducuing (Estudiantes) y Franco Labattaglia (Pueblo Nuevo). El cuerpo arbitral estuvo a cargo del Colegio de Árbitros de la Asociación Olavarriense de Voleibol, coordinado por Pedro Pérez.