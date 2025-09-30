Claudio Benítez y Diego Green ganaron el Torneo de Golf por el Día del Empleado de Comercio

Cincuenta y un golfistas participaron del Medal Play a 9 hoyos disputado este lunes en la cancha albinegra. La actividad continuará el miércoles con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”.

Aprovechando el buen clima, el club de golf albinegro celebró el “Día del Empleado de Comercio” con un concurrido torneo Medal Play a 9 hoyos que contó con la participación de 51 jugadores.

La jornada se dividió en dos categorías por hándicap, resultando ganadores Claudio Benítez y Diego Green.

 

Resultados Finales

 

Categoría Posición Jugador Golpes
Hasta 13 Claudio Benítez 33
Alberto Duarte 33
Miguel Stagnoli 34
14 al Máximo Diego Green 36
Alejandro Pirola 36
Guillermo López 36

La actividad en el campo de golf continuará este miércoles con el tradicional Medal Play a 9 hoyos, en el marco del Ranking “Destino Global”.

 

Fuente: Prensa CAE

