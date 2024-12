Cine independiente y eventos culturales en Olavarría: la visión de Florencia Magnaterra

Mas allá del cine comercial que se exhibe en las dos salas habilitadas al efecto en nuestra ciudad, por suerte existen otras propuestas y que tienen que ver con la difusión de largo metrajes también muy valiosos y que quizás por no ser tan acogidos masivamente no son puestos en escena.

Por suerte hay personas, instituciones, que se encargan y demás encuentran aquellos que se sienten identificados, cautivos de dichas sugerencias.

para “Olavarría Noticias”, Carlos “El Tano” Zangara entrevistó a Florencia Magnaterra, joven mujer impulsora de eventos a los que hacíamos referencia.

¿Lo hacés por vocación? … ¿Es parte de tu medio de vida?

— “ Netamente por vocación. Cuando retorné de estudiar en Buenos Aires, la idea era generar los contenidos culturales que yo había experimentado en la Capital, los que había consumido allá “.

¿Cómo se eligen los espectáculos, tanto musicales como de cine ?

–“En principio puede ser la intuición. La guía pasa por los gustos personales., pero por supuesto Estoy abierta a lo que la gente me proponga.”

Arrancamos hace tiempo con “La Hormiga” con Facu Rago. Cada uno con sus gustos, era dos veces por semana y no repetíamos la película. Cada tanto hacíamos un ciclo con las que mas habían gustado. Fue una gran experiencia”.

¿Llama la atención no solamente tus conocimientos sino también tu impronta, la mirada para presentar las películas?

–“ Supongo que tendrá que ver con mi recorrido y la vida en general o por la carrera de comunicación social. Mas que nada creo, es una cuestión de gustos. Una película te puede cambiar la vida en muchos sentidos. Es con esa expectativas, entre otras. que uno va al cine “

¿Por qué esas películas no se exhiben en los cines comerciales?

–“ El cine comercial va por otro lado, los jóvenes tienen otros gustos culturales, ojala se pueda seguir fomentando los films que nosotros proyectamos y que los pibes también se acerquen”

¿Que pasará en el 2025?

–“ En la Alianza me invitan a que lleve películas de distintas partes del mundo, no necesariamente francesas. Cuando ellos hacen la propuesta sí se tienen que acotar a los que les llega .La idea es continuar. En la Alianza hay como un sentido de propiedad, la gente que va se siente como parte de ese espacio. Eso es hermoso. Claro que mi también me gusta hacer otros cosas. Hay distintos lugares, como en la Sociedad Francesa, tiene un patio hermoso. Ya lo hemos tenido como sede. Se me ocurren ideas. hacer un evento de cine en un lugar privado, un musical. La idea es pasarla bien, reflexionar, es parte importante de la vida”.

¿Algo para destacar como cierre de la nota?

–“El 8 de febrero llegan a Olavarría las cantantes uruguayas Ana Prada y Malena Muyala.

Se van a presentar en el Teatro Municipal el sábado 8 de febrero, a través de “Vibra el Arte”, espacio al que pertenezco”

Por Carlos Antonio Zangara