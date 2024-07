Cinco olavarrienses juraron como nuevos abogados

El viernes al mediodía, el Colegio fue sede de un nuevo Acto de Jura, donde la Presidenta del Colegio, Dra. María Fernanda Giménez, el Vicepresidente primero, Dr. Marcelo Bianco y la Secretaria del Consejo Directivo, Dra. Romina Maineri, recibieron a nuevos/as profesionales que, a partir de este momento, podrán ejercer la profesión de manera responsable.

A sala llena, el pasado viernes al mediodía se llevó a cabo un nuevo acto de jura de matriculados y matriculadas, donde las autoridades recibieron nuevos/as profesionales, quienes estuvieron acompañados/as por sus familiares y allegados/as.

Al comienzo del acto, el Vicepresidente primero, Dr. Marcelo Bianco, expresó: “Este es uno de los actos que más van a recordar en su vida, dentro de lo que es la vida profesional, porque una vez que se reciben y juran en el Colegio, reciben la habilitación para ejercer la profesión para la cual todos estudiaron… aquí coronan esa vocación que a partir de ahora van a poder ejercer con el acompañamiento del Colegio de Abogados de Azul”.

En esa misma línea, agregó: “Hay algo que tienen que tener en claro… el Colegio no es un edificio, el Colegio son sus matriculados y la reunión de los matriculados, la verdad que esa es una de las cosas más importantes, que destacamos siempre, y queremos que ustedes sepan este atender esa cuestión porque es la esencia de nuestro Colegio”.

Por su parte, la Presidenta del Colegio, Dra. María Fernanda Giménez, enfatizó: “En primer lugar me gustaría darles la bienvenida y poner a disposición el Colegio, todos en algún momento dimos nuestros primeros pasos y creemos que siempre es mejor hacerlo acompañado, ese acompañamiento no sólo lo van a encontrar en el Colegio en general, sino en la Comisión de Jóvenes en particular, por eso los invito a que se contacten con ellos para que puedan participar activamente, porque a través de la Comisión nosotros hacemos eco de los problemas que tienen y podemos ayudar y acompañar”.

Por otra parte, la Dra. Giménez hizo referencia a las Jornadas Deportivas Anuales que se realizarán en la ciudad de Mar del Plata: “También los quiero invitar, porque seguramente hagan deporte, a las Jornadas Deportivas… todos los años en noviembre nos encontramos en Mar del Plata para compartir un espacio de camaradería y conocernos desde otro lugar. Es importante participar porque, como decía Marcelo, el Colegio no es una institución a la que uno va a reclamar, sino que es un espacio donde se construyen relaciones interpersonales, sobretodo”.

Finalmente, la Presidenta del Colegio invitó a los/as nuevos/as profesionales a participar de los Institutos Académicos, al respecto de ello, destacó: “La abogacía es muy dinámica en el ejercicio y por eso estos Institutos están diseñados desde el Colegio para que podamos tener la orientación y la contención jurídica necesaria dentro de estos espacios”.

De Olavarría juraron: Ayelén Bahía, María Márquez, Marisol Elisabet Saucedos, Milagos Marilu, Julio César Hojman.

De Tandil juraron: Rosario Suárez, Santiago Andrés Peñin, Carlos Matías Palas, Juan Cruz Catalán, Lautaro Nahuel Luengo Lay, Santiago Varela.

De Las Flores: Soledad Genta.

De Rauch: Lautaro Palma.

De Laprida: Yessica Carolina Portarrieu.

De Cacharí: Guillermina Velázquez.