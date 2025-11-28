La Subsecretaría de Cultura y Educación invita a la comunidad a la muestra anual de las Escuelas Artísticas Municipales. El evento se realizará el domingo 7 de diciembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural, con entrada libre y gratuita.

Sierras Bayas. La Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Olavarría ha extendido una invitación a participar del cierre anual de los talleres que se dictan en el Centro Cultural de Sierras Bayas.

Estos talleres forman parte de las propuestas de las Escuelas Artísticas Municipales, que desarrollan actividades en diversas sedes, barrios y localidades del Partido de Olavarría.

Muestra Artística de Fin de Año

La muestra anual de cierre se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre, a partir de las 20:00 horas.

El programa incluirá presentaciones de:

Danza

Teatro

Música

Manualidades

La entrada para el evento es libre y gratuita.