Ciclo de cine “La historia a través del cine; Primera mitad del siglo XX” En el Centro Cultural Universitario

Todos los Miércoles desde las 17:30 en el Centro Cultural Universitario (San Martín 1955 – Olavarria) entrada libre y gratuita.

Un ciclo basado en el abordaje de los procesos socio históricos más trascendentales de la primera mitad del siglo XX desde una mirada amplia, contemplando no sólo acontecimientos políticos y económicos sino también las transformaciones sociales y culturales entrelazadas a dicho devenir histórico.

Se parte de una perspectiva que concibe al cine no sólo como un recurso narrativo e ilustrativo si no como uno de los soportes fundamentales en la construcción de la memoria social, de lo que se desprende que el abordaje de las películas seleccionadas no sólo propicia un acercamiento a los sucesos históricos que nos convocan, si no que nos permite analizar cómo la sociedad pone en circulación determinadas representaciones, valores, tensiones y conflictos a través de dichas ficciones.

Esta propuesta surgió en el marco del taller Historia del siglo XX desarrollado en el primer cuatrimestre del presente año encuadrado en el programa UPAMI. La iniciativa es, en buena medida, producto del trabajo mancomunado de la docente a cargo del espacio y de quienes formaron parte del taller. Prof. Caresia, Lucrecia

Cronograma de películas

Fecha TÍTULO – AÑO PAÍS DURACIÓN DIRECCIÓN 9/08 1917 – 2019 Reino unido 119 min Sam Mendes 16/8 Paths of Glory – Senderos de gloria – 1957 EEUU 86 min Stanley Kubrick 23/8 El acorazado Potemkin – 1925 URSS 77 min Sergei M. Eisenstein 30-8 Octubre – 1927 URSS 100min Sergei M. Eisenstein 6/9 La Marcia su Roma – La marcha sobre Roma – 1962 Italia 90 min Dino Risi 20/9 Il giardino dei Finzi-Contini – El jardín de los Finzi Contini – 1972 Italia 92 min Vittorio De Sica 27/9 Un dia muy particular – Una giornata particolare – 1977 Italia 105 min Ettore Scola 4/10 Tiempos modernos – 1936 EEUU 89 min Charles Chaplin 11/10 El gran Gatsby – 2013 Australia 143 min Baz Luhrmann 18/10 The Grapes of Wrath – Viñas de ira – 1940 EEUU 129 min. John Ford 25/10 El Testamento del Doctor Mabuse – Das testament des dr. Mabuse – 1922 Alemania 122 min Fritz Lang 1/11 La caída de los dioses – La caduta degli dei – 1969 Italia 164 min Luchino Visconti 8/11 El triunfo de la voluntad – 1935 Alemania 110 min Leni Riefenstahl 15/11 El pianista – 2002 Reino unido 148 min Roman Polanski 22/11 La caída – Der untergang – 2004 Alemania 155 min Oliver Hirschbiegel