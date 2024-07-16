Ciclismo: Retornó la actividad en “La Bota”

Organizado por Ciclismo Olavarriense Libre – COL, el domingo 14 de Julio se desarrolló con éxito un festival en el Circuito “La Bota” del Club Estudiantes de Olavarría.
Estos fueron los resultados finales por categorías:
LIBRES Y B1
1 CLAUDIO MARTÍNEZ
2 FEDERICO GÓMEZ
3 SANTIAGO ROLDÁN
4 MARCOS LOBOSCO
5 JORGE GONZÁLEZ
6 GERMAN MARÍN
7 PABLO PÉREZ.
MÁSTER B1
1 CLAUDIO MARTÍNEZ
2 FEDERICO GÓMEZ
3 ESTEBAN ROLDÁN
4 CARLOS DÍAZ
5 ROBERTO RUSCIOLELLI.
MÁSTER CYB2
1 EDUARDO LEGUIZAMÓN
2 SERGIO HERNÁNDEZ
3 JULIO ASTRADA
4 SERGIO CAMPIONE
5 OMAR CORIA
6 RAFAEL ERRIPA
7 RAFAEL LAMARDO.
MÁSTER D
1 CARLOS TOLOSA
2 MIGUEL DÍAZ
3 TANIA PONCE DE LEÓN
4 MIGUEL OCANTO
5 JORGE OLMEDO.
+40 AÑOS
1 GASTÓN POSSE
2 RUBEN RODRÍGUEZ
3 SERGIO AGAPITO
4 PABLO MORÁN
5 LUCIANO CALLEGARI.
-40 AÑOS
1 GABRIEL ACEVEDO
2 JOAQUÍN GARCÍA
3 ALAN MARTÍNEZ
4 CLAUDIO DIAZ
5 MIGUEL SÁNCHEZ.
JUVENILES
1 ALAN MARTÍNEZ
2 BAUTISTA VALES.
DAMAS
1 TANIA PONCE DE LEÓN
2 SELVA PAGANO
3 LUJAN BARRA
4 TAMARA TURRA
5 LORENA VEGA.
INFANTILES
OLIVER CARLUCCIO
FRANCESCA LOUGE
ROMÁN VALES.
Fuente y fotos: Facebook C.O.L Ciclismo Olavarriense Libre.