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Ciclismo: Retornó la actividad en “La Bota”

julio 16, 2024 Deportes

Organizado por Ciclismo Olavarriense Libre – COL, el domingo 14 de Julio se desarrolló con éxito un festival en el Circuito “La Bota” del Club Estudiantes de Olavarría. 

Estos fueron los resultados finales por categorías:

LIBRES Y B1
1 CLAUDIO MARTÍNEZ
2 FEDERICO GÓMEZ
3 SANTIAGO ROLDÁN
4 MARCOS LOBOSCO
5 JORGE GONZÁLEZ
6 GERMAN MARÍN
7 PABLO PÉREZ.

MÁSTER B1
1 CLAUDIO MARTÍNEZ
2 FEDERICO GÓMEZ
3 ESTEBAN ROLDÁN
4 CARLOS DÍAZ
5 ROBERTO RUSCIOLELLI.

MÁSTER CYB2
1 EDUARDO LEGUIZAMÓN
2 SERGIO HERNÁNDEZ
3 JULIO ASTRADA
4 SERGIO CAMPIONE
5 OMAR CORIA
6 RAFAEL ERRIPA
7 RAFAEL LAMARDO.

MÁSTER D
1 CARLOS TOLOSA
2 MIGUEL DÍAZ
3 TANIA PONCE DE LEÓN
4 MIGUEL OCANTO
5 JORGE OLMEDO.


+40 AÑOS
1 GASTÓN POSSE
2 RUBEN RODRÍGUEZ
3 SERGIO AGAPITO
4 PABLO MORÁN
5 LUCIANO CALLEGARI.

-40 AÑOS
1 GABRIEL ACEVEDO
2 JOAQUÍN GARCÍA
3 ALAN MARTÍNEZ
4 CLAUDIO DIAZ
5 MIGUEL SÁNCHEZ.

JUVENILES
1 ALAN MARTÍNEZ
2 BAUTISTA VALES.

DAMAS
1 TANIA PONCE DE LEÓN
2 SELVA PAGANO
3 LUJAN BARRA
4 TAMARA TURRA
5 LORENA VEGA.


INFANTILES
OLIVER CARLUCCIO
FRANCESCA LOUGE
ROMÁN VALES.

Fuente y fotos: Facebook C.O.L Ciclismo Olavarriense Libre.

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