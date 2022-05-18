Ciclismo: Hubo actividad en Ayacucho

El pasado domingo 15 de mayo se desarrolló un festival de ciclismo infanto provincial en la localidad bonaerense de Ayacucho. Los olavarrienses Santiago Ledesma, Bautista Valdéz, Adrián Casero, Ludmila Posse, Emilio Espinela y Charo Posse, logran la victoria en sus respectivas divisionales.
Estas fueron las clasificaciones finales por categoría:
CATEGORÍA 2017 – 2018
1° SANTINO MUÑOZ (AYACUCHO)
2° LOLA CASTRO (OLAVARRÍA)
3° LOLA TISEIRA (TAPALQUÉ)
4° ÁMBAR MANSUR (CASTELLI)
5° JOSUÉ OCANTO (AZUL).
CATEGORÍA 2015 – 2016
1° MATEO BALINOTTI (BALCARCE)
1° DIONEL MORERA (TRES ARROYOS).
CATEGORÍA 2014
1° SANTIAGO LEDESMA (OLAVARRÍA)
2° MÁXIMO FURIO (AZUL).
CATEGORÍA 2012
1° LAUTARO SUÁREZ (MAR DEL PLATA)
2° BAUTISTA GIMÉNEZ (CAPITAL SARMIENTO)
3° ILARIO ACOST (AYACUCHO)
4° BENJAMÍN CARBALLO (CHASCOMÚS).
CATEGORÍA 2011
1° MILENA JUÁREZ (AZUL).
CATEGORÍA 2010
1° BAUTISTA VALDÉZ (OLAVARRÍA)
2° BENJAMÍN QUIROGA (PUERTO MADRYN)
3° VALENTÍN ALMARAZ (AYACUCHO)
4° CARLOS DAMIÁN GAIMEN (AYACUCHO).
CATEGORÍA 2009
1° ADRIÁN CASERO (OLAVARRÍA)
2° MÁXIMO SALA (CHIVILCOY)
3° LUCAS JAIME (AYACUCHO)
4° ALEXANDER ALLEN (TAPALQUÉ)
5° DÍAZ RODRÍGUEZ (PUERTO MADRYN).
CATEGORÍA 2008
1° ALEXIS CARBALLO (CHASCOMÚS)
2° BENJAMÍN GUTIÉRREZ (PUERTO MADRYN)
3° EZEQUIEL FLORES (PUERTO MADRYN)
4° LUCAS CAFFARENA (PUERTO MADRYN).
CATEGORÍA 2007
1° RAMIRO LANDA (PUERTO MADRYN)
2° AGUSTÍN FELIPE (PUERTO MADRYN)
3° LUCIANO BORDÓN (PUERTO MADRYN)
4° GENARO SEGOBIA (PUERTO MADRYN)
5° CONSTANTINI (PUERTO MADRYN)
6° JONATHAN LEFIMAN (PUERTO MADRYN).
CATEGORÍA 2006
1° JOAQUÍN PERALTA (TAPALQUÉ)
2° FELIPE RAMÍREZ (DOLORES)
3° MANUEL POPOF (PUERTO MADRYN)
4° GONZALO ORTUBE (PUERTO MADRYN)
5° ARIAN BARRIENTOS (PUERTO MADRYN).
AFICIONADOS MAYORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º DANIEL TIBERIO (PIRÁN)
2º NICOLÁS CANTARINI (AYACUCHO)
3º JORGE MARTÍNEZ (TANDIL)
4º MARIO DEL GIORGIO (BENITO JUAREZ)
5º DIEGO CARRIZO (AZUL).
AFICIONADOS MENORES DE 40 AÑOS DE EDAD
1º ELÍAS PÉREZ (AZUL)
2º DINO FERNÁNDEZ (TANDIL)
3º MAURICIO CARLUCIO (TAPALQUE)
4º LORENZO RUÍZ (TAPALQUE)
5º PABLO PÉREZ (AZUL).
MÁSTER “D”
1º FRANCISCO POGER (SALADILLO)
2º DAVID YUNG (CHASCOMUS)
3º HUGO PECORALE (BALCARCE)
4º GUSTAVO TOBAL (LOBERIA)
5º JOSE WOOLLEY (BELGRANO)
6º CARLOS TOLOSA (SALADILLO).
MÁSTER “E”
1º JUAN CARLOS TORRES (MAR DEL PLATA)
2º MARIO DUARTE (BELGRANO)
3º OSCAR ORONO (SANTA CLARA).
MÁSTER “C”
1° FABIÁN AMOZ (AYACUCHO)
2° WALTER TANZI (AYACUCHO)
3° DANIEL RODRÍGUEZ (MAR DEL PLATA)
4° JUAN MANUEL YOUNG (CHASCOMÚS)
5° OSCAR VALETTUTO (OLAVARRÍA)
6° GUSTAVO DANIEL CELAYA (BALCARCE)
7° GERARDO GÓMEZ (DOLORES).
DAMAS ÉLITE
1° LUDMILA POSSE (OLAVARRÍA)
2° VALENTINA OLIVÁN (OLAVARRÍA)
3° LORENA VEGA.
DAMAS MENORES
1° CHARO POSSE (OLAVARRÍA)
2° CIELO RANDAZO (OLAVARRÍA)
3° AMAIA ÁLVAREZ (PUERTO MADRYN)
4° ALDANA VITALI (PUERTO MADRYN).
MÁSTER “B”
1° JORGE SOSA (LOBERÍA)
2° MARTÍN RIVAROLA (LAS FLORES)
3° ROBERTO TALARICO (CHASCOMÚS)
4° CLAUDIO FLORES (TRES ARROYOS)
5° FERNANDO VIGNAU (AZUL)
6° ALBERTO RAMALLO (CHASCOMÚS)
7° PABLO FIORITTI (BALCARCE).
ÉLITE I-II
1° CLAUDIO MARTÍNEZ (NECOCHEA)
2° EMILIO ESPINELA (OLAVARRÍA)
3° RODRIGO ROTOLLI (MAR DEL PLATA)
4° SERGIO ALÍ (MAR DEL PLATA)
5° JESÚS MAYERNA (CHASCOMÚS)
6° RICARDO DIFIORE (LOBERÍA)
7° EMILIO DE ARCE (MAIPÚ).
MÁSTER “A” JR.
1° EMILIO ESPINELA (OLAVARRÍA)
2° RODRIGO ROTOLLI (MAR DEL PLATA)
3° EMILIO DE ARCE (MAIPÚ)
4° EMILIO SANTA CRUZ (OLAVARRÍA).
Fuente: Facebook de Ciclismo al Toque Olavarría.
Fotos: Facebook de María Elena.