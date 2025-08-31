Ciclismo: Fraysse fue segundo en Luján

El sábado 30 de Agosto se desarrolló la 4ta. Edición del Gran Premio “Los Metaleros” en la ciudad de Luján. En mencionada prueba, la cual dio inicio a la temporada 2025/26 del Ciclismo en Ruta, participó el equipo Aspen Bici; donde Agustín Fraysse logró la segunda ubicación.

Aspen Bici, integrado por los corredores Yingo Cejas, Rubén Torres, Facundo Dumerauf, Enzo Talarico, Matías Cedeira y Agustín Fraysse, tuvo un muy buen desarrollo durante las dos horas de competencia. En este sentido, Talarico y Cedeira fueron actores principales de la misma tomando parte en numerosas fugas.

Por su parte, Agustín Fraysse (capitán del equipo) obtuvo en un sprint final masiva el segundo puesto en la primera carrera de la temporada.

Fuente y fotos: Julio Aspen Bici.