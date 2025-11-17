El piloto marplatense de Chevrolet Camaro consiguió su victoria número 27 en el Turismo Carretera, regresando al podio luego de 1527 días. El triunfo se dio en una emocionante 14ª fecha, marcada por el abandono del poleman Mariano Werner.

El Autódromo “Provincia de La Pampa” en Toay fue testigo de una celebración histórica en el Turismo Carretera (TC): el regreso al triunfo de Christian Ledesma. El marplatense, al mando de un Chevrolet Camaro del equipo Pradecon Racing, se impuso en la 14ª final del año.

La victoria representa la número 27 en la extensa trayectoria de Ledesma y pone fin a una sequía de 1527 días, desde su último triunfo en Rafaela en septiembre de 2021.

Una Victoria Edificada Tras el Abandono de Werner

Ledesma, de 49 años, largó desde la primera fila junto al principal contendiente del fin de semana, Mariano Werner. Sin embargo, la carrera cambió drásticamente en la fatídica vuelta 13, cuando Werner debió abandonar por un inconveniente mecánico.

A partir de ese momento, Ledesma pilotó sin sobresaltos, manteniendo a raya a Mauricio Lambiris, quien con el Ford Mustang finalizó en el segundo lugar.

“No tengo palabras para el grupo de trabajo del equipo, porque tuve un gran auto todo el fin de semana, realmente Werner tenía un mejor ritmo y creo que no lo hubiese pasado. Sentí todos los ruidos en las últimas 10 vueltas de carrera y disfruté de este triunfo como en aquella primera carrera que gané”, expresó un emocionado Ledesma al finalizar.

El podio lo completó Valentín Aguirre con otro Chevrolet Camaro en el tercer puesto. El quinto lugar fue para Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien sigue firme en la cima del campeonato.

Ledesma, Sinónimo de TC

La emoción del público de Chevrolet en Toay fue inmensa, honrando a un piloto que debutó en 1998 y acumula estadísticas impresionantes:

Récord: Es el piloto en actividad con la mayor cantidad de carreras corridas en la categoría ( 419 ).

Triunfos: 27 victorias.

Series: 64 series ganadas.

La Copa de Oro se Define en La Plata

Tras la final en La Pampa, el campeonato 2025 se definirá en la última fecha, el domingo 7 de diciembre, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

La Copa de Oro está liderada por Agustín Canapino con 189 puntos. Si bien cuatro pilotos tienen chances matemáticas, los escoltas están obligados a ganar la última carrera para tener opción al título:

Agustín Canapino: 189 puntos. Santiago Mangoni: 131,5 puntos. (Debe ganar) Matías Rossi: 126 puntos. (Debe ganar) Marcos Landa: 124,5 puntos. (Debe ganar)