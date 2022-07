Celeste Arouxet: “El Ejecutivo, con su mayoría automática, no puede obligarme a ser igual de irresponsable que ellos”

Así lo expresó la concejal de Ahora Olavarría tras la última sesión del Concejo deliberante donde, por mayoría, se aprobó el aumento del boleto único del transporte público de pasajeros.

“Por respecto a los usuarios del transporte público, que día a día viven castigados con aumentos sucesivos de toda índole, producto de la malísima gestión de Alberto Fernández. También, por respeto a la empresa Tu Bus, que invirtió su capital en unidades nuevas apostando a una realidad totalmente distinta a la que vivimos actualmente; por todo ello, solicité que el expediente vuelva a comisión para un verdadero análisis”, señalan desde Ahora Olavarría.

Desde el espacio que lidera Celeste Arouxet y Guillermo Lascano, señalan que “al expediente le faltaba información relevante para determinar el valor justo del boleto, no se había actualizado el mismo desde el 2019 y la empresa solicitó un aumento del 135%, y acá se discutía sin información respaldatoria, determinando un valor sin saber técnicamente si el mismo es justo para el usuario y la empresa”.

La concejal Celeste Arouxet planteó que “cuando tomé vista del expediente noté nuevamente la falta de control de los servicios públicos, algo que vengo diciendo en reiteradas oportunidades. El ejecutivo, según consta en el expediente, no cuenta con información alguna sobre el concesionario que permita conocer su situación económica, lo cual es un grave error porque el único perjudicado termina siendo el olavarrienses, ya sea con aumento de boletos injustificados o peores servicios o empresas que desisten de prestar el servicio porque fueron destratadas”.

“Me gusta trabajar seriamente, por eso creo que el expediente debió volver a comisión, y ante el rechazo a mi pedido, solicité mi abstención, fundamentado en lo que acabo de describir anteriormente, pero también se me rechazó la posibilidad de que se me respecte mi derecho a pensar distinto, por eso mi decisión final fue no acompañar el aumento”, argumentó la concejal.

“La sociedad nos pide seriedad y compromiso, no se puede aprobar un aumento sin análisis, ni el ejecutivo con su mayoría automática, obligarme a ser igual de irresponsables que ellos”, concluyó Celeste Arouxet.