Celeste Arouxet denuncia “maniobras maliciosas” con las boletas en la elección bonaerense

La candidata a senadora de La Libertad Avanza se mostró “angustiaba” por la superposición y rotura de boletas en su espacio, y pidió a los votantes “no confundir” sus votos.

Celeste Arouxet, candidata a senadora por La Libertad Avanza, emitió su voto este domingo en la Escuela 24 y expresó su angustia por las “maniobras maliciosas para confundir al electorado”, en un día que consideró “complicado”.

“Duele el esfuerzo de los espacios políticos para fiscalizar y estas cosas tan sucias son feas para la democracia”, sostuvo Arouxet. La candidata denunció que en distintas mesas se encontraron boletas rotas, de otras ciudades, superpuestas o directamente robadas.

Arouxet remarcó que las confusiones se vieron potenciadas por el cambio de color de boletas en su espacio, lo que, según ella, fue una estrategia deliberada para generar confusión en los votantes. “Sabemos que están superponiendo las boletas de dos listas que son similares en el color, hay lugares que superponen, mezclan o las roban”, advirtió.

“Tanto hablamos de la democracia, tanto decimos que hay que cuidarla, y un día como hoy donde sabíamos que la participación viene baja, alguien manda a hacer estas cosas”, denunció Arouxet, quien aseguró que esta situación no solo ocurre en Olavarría, sino a nivel provincial.

Finalmente, agradeció a los fiscales, presidentes de mesa y al personal de seguridad, e invitó a los ciudadanos a acercarse a votar y ejercer su derecho.