La Subcomisaría de Sierra Chica interceptó a dos hombres de 37 y 26 años con cinco perros galgos dentro del establecimiento rural “Las Marías”. Los infractores, que se movilizaban en una camioneta sin patente, fueron acusados de violar el Código Rural y la Ley Nacional de Tránsito.

Sierra Chica. Personal de la Subcomisaría de Sierra Chica realizó un procedimiento en el establecimiento rural “Las Marías”, donde interceptaron a dos hombres que se encontraban con intenciones de realizar caza furtiva sin la debida autorización del propietario del campo.

Los infractores, identificados como dos masculinos de 37 y 26 años, utilizaban cinco canes galgos para la actividad ilícita. Además, se movilizaban a bordo de una camioneta que circulaba sin dominio colocado.

Infracciones Labradas

Tras la intervención policial, se labraron actas por dos hechos diferentes:

Hecho 1: Infracción al Código Rural Se labró infracción a la Ley 10081/83 (Código Rural), específicamente a los artículos 268, 272, 273 y 274, por ejercer la caza furtiva.

Interviene: Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.

Disposición de Canes: Los cinco canes galgos fueron entregados al propietario del establecimiento rural en calidad de depositario judicial.

Hecho 2: Infracción a la Ley de Tránsito Se labró infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 por la falta de dominio colocado en el vehículo y otras contravenciones (Art. 46 inc 1; Art. 48 inc 1 y 3; Art. 21 y Art. 34).

Interviene: Juzgado de Faltas Municipal.

Los infractores fueron trasladados a la sede policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes.