Un simple control policial en Las Heras al 4600 terminó con la detención de un sujeto que era buscado por el Tribunal Criminal N° 1 de Azul en una causa por robo de ganado.

Olavarría. Un control de rutina se convirtió en una detención de alto valor: el Comando de Patrulla Olavarría (CPO) demoró a un hombre de 46 años sobre quien pesaba una orden de Paradero Activo por un delito grave.

El personal del CPO se dirigió a Las Heras al 4600 tras un llamado al 911 que reportaba un vehículo y un masculino sospechoso en su interior.

Al identificar al sujeto y consultar su estado en el sistema, saltó una orden de Paradero Activo vigente desde el 27/10/25, en una causa caratulada como “Abigeato Agravado” (robo de ganado).

El hombre, ahora detenido, fue trasladado a la Comisaría Segunda de Olavarría a disposición del Tribunal Criminal N° 1 de Azul. Parece que su vehículo no era lo suficientemente “sospechoso” como para alertarlo del final de su libertad.