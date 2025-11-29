El accidente ocurrió el último jueves en la zona de Olascoaga (Cuartel VII), mientras el piloto, un hombre de 38 años, realizaba maniobras de regulación. La aeronave, recientemente adquirida en Estados Unidos, sufrió daños en el fuselaje, aunque el piloto fue rescatado y se encuentra estable y fuera de peligro.

Bragado. Un avión fumigador modelo Cessna 188 Davis 550 Teuck cayó en un camino rural en la zona de Olascoaga, en el Cuartel VII del partido de Bragado, el pasado jueves por la tarde.

El piloto, un hombre de 38 años, se encontraba realizando maniobras de regulación de la aeronave en una pista cercana. Según su testimonio, «un posible desperfecto mecánico impidió que tomara suficiente altura después del carreteo», lo que provocó que el avión perdiera sustentación y cayera a pocos metros del lugar de despegue.

Piloto Rescatado y Estado de Salud

Tras el impacto, la aeronave quedó volcada sobre el camino rural con daños visibles en el fuselaje.

Rescate: Dos vecinos que circulaban por la zona auxiliarion rápidamente al piloto, retirándolo de la cabina y brindándole contención.

Estado de Salud: El ocupante fue trasladado al Hospital Municipal de Bragado, donde ingresó consciente y lúcido. El primer parte médico indicó que sufrió golpes y escoriaciones, pero se encuentra estable y sin riesgo de vida.

En el lugar, los Bomberos Voluntarios de Bragado aseguraron la zona y mitigaron un derrame de combustible para prevenir cualquier incidente secundario.

La Aeronave y la Investigación

El avión accidentado es un Cessna 188 Davis 550 Teuck, un modelo comúnmente utilizado para la fumigación agrícola debido a su maniobrabilidad a baja altura.

Situación Registral: Fuentes del CPR Bragado indicaron que la aeronave había sido adquirida recientemente en Estados Unidos y aún no contaba con matrícula argentina , ya que se encontraba en proceso de registro y requería pruebas y calibración antes de operar.

Avance de la Causa: El CPR Bragado preservó la escena. Se dio aviso a los Bomberos Aeronáuticos de General Rodríguez , quienes realizarán las pericias específicas para determinar las causas del siniestro.

Intervención Judicial: El Juzgado Federal de Junín dispuso no intervenir. La causa fue caratulada como “Lesiones Leves” e interviene la Ayudantía Fiscal local junto a la UFI N° 3 de Mercedes.

Los especialistas deberán establecer si el desperfecto mecánico, las condiciones climáticas, fallas humanas o factores externos fueron determinantes en el accidente.