Causa Cuadernos: acusados ofrecieron multimillonarias sumas y bienes para evitar el juicio

Los abogados de los empresarios, financistas y exfuncionarios ratificaron ante el Tribunal Federal 7 la propuesta de reparación económica con la que buscan evitar un proceso judicial que, según afirman, podría durar décadas.

Los abogados defensores de los empresarios y exfuncionarios procesados en la Causa Cuadernos ratificaron este viernes sus ofertas de reparación económica ante el Tribunal Oral Federal 7, con el objetivo de evitar el juicio oral. Las propuestas incluyen el pago de cifras millonarias e incluso la entrega de bienes para extinguir la acción penal en su contra.

Entre las ofertas más destacadas se encuentra la del financista Ernesto Clarens, quien propuso la entrega de un departamento y un yate en Miami, valuados en un millón y medio de dólares. Por su parte, los empresarios Mario Rovella y Julio Paolini ofrecieron el monto actualizado de sus embargos, con cifras que ascienden a 732 millones y 826 millones de pesos, respectivamente. Otros acusados, como Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, también ratificaron sus ofrecimientos.

Los abogados argumentaron que un juicio con más de 600 testigos colapsaría el tribunal y podría extenderse por “10 o 20 años”, tal como sucedió con otras causas emblemáticas que no tuvieron resolución. Además, sostuvieron que sus clientes, si bien se consideran inocentes, ya han sufrido “penas naturales” como el escarnio público y sanciones financieras.

El Tribunal Oral Federal 7, compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó las propuestas de la defensa. En las próximas instancias, se dará la palabra a la querella de la Unidad de Información Financiera y a la fiscal Fabiana León para que se expidan al respecto.