Caso Marcela: “Nuestros recursos profesionales a disposición de la familia”

Así lo expresaron desde el Municipio tras el lamentable hecho ocurrido durante el fin de semana.

Desde la Dirección de Políticas de Genero, dependiente de la Municipalidad de Olavarría, dieron a conocer un comunicado donde señalan el acompañamiento y el trabajo que realizan con los familiares y allegados de Marcela quien perdiera la vida durante el fin de semana tras recibir una herida de arma blanca.

EL COMUNICADO

El Municipio de Olavarría -a través de la Subsecretaría de Derechos, Igualdad y Oportunidades- junto a la Dirección de Políticas de Género expresan su profundo dolor ante los hechos de público conocimiento.

La violencia estructural que sufren las mujeres y otras identidades sexo-genéricas nos interpela a seguir pensando y repensando –desde el camino de la corresponsabilidad con otros actores institucionales y organizaciones sociales- formas de abordaje que logren garantizar el derecho humano de aquellas mujeres que atraviesan situaciones de violencia por motivo de género y que acompañamos a diario con compromiso y desde la perspectiva de género.

A partir de la solicitud de intervención a la Guardia de la Dirección de Políticas de Género el día 6 de marzo (desde primeras horas de la mañana y hasta la mañana de este martes 7), desde el Municipio se pusieron todos nuestros recursos profesionales a disposición de la familia de Marcela, priorizando su acompañamiento en territorio, la contención de sus seres queridos y la resolución de todas aquellas tramitaciones –administrativas y materiales- que se derivan de este fatal acontecimiento y que requieren de un acompañamiento integral. No obstante, entendemos que el acompañamiento hacia toda la familia debe continuar de forma sostenida en el tiempo y sostenemos nuestro férreo compromiso de llevarlo adelante de forma interdisciplinaria y desde la horizontalidad con otros espacios de nuestro Municipio.

En lo que respecta a la situación acontecida, desde la Dirección de Políticas de Género no se brindarán datos que violen la confidencialidad, o puedan contribuir a la estigmatización o revictimización, teniendo en cuenta la sensibilidad de los datos, el derecho a la intimidad y la necesidad de no entorpecer las acciones que la Justicia llevará delante de ahora en más.

Por lo antes mencionado, en las mesas de trabajo interinstitucionales ya conformadas dentro del circuito de abordaje de las violencias por motivos de género, ya comenzó a trabajarse en relación a las intervenciones asumidas, sin perder de vista lo fundamental de la cercanía y el trabajo en territorio con las mujeres que acompañamos y la profundización del trabajo en materia de políticas públicas con otros actores del sistema.

En este sentido, en la jornada de este lunes, mantuvimos una reunión con integrantes de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, con el objetivo de continuar el trabajo en corresponsabilidad, para reforzar estrategias para el acompañamiento y abordaje de estas situaciones.

Desde el equipo de trabajo, a pesar del profundo dolor que como mujeres y trabajadoras nos atraviesa, sostenemos activamente nuestro compromiso en la lucha por la erradicación de las distintas formas de violencia, como único camino para una sociedad con equidad de género y condiciones de vida más justas.