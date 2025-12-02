La institución de salud de Olavarría expresó sus condolencias y afirmó que las revisiones internas sobre el deceso de la menor, ocurrido el 26 de noviembre, no encontraron elementos que indiquen un evento adverso o pérdida de oportunidad. El Hospital se pone a disposición de la Justicia en la causa caratulada como “Averiguación de causales de muerte”.

Olavarría. Las autoridades del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” emitieron un comunicado oficial este lunes 1 de diciembre de 2025 para expresar sus condolencias por el fallecimiento de Aitana Aylén Canoso, una niña de 3 años que estuvo internada en el centro de salud hasta el día de su deceso, el pasado miércoles 26 de noviembre.

Protocolos y Revisión Interna

El comunicado informa que, cumpliendo con los protocolos exigidos, la institución realizó y continuará realizando revisiones internas de lo ocurrido.

Se analizaron los procesos, tiempos y el proceder profesional.

El Hospital afirma que estas revisiones se realizaron «sin encontrar elementos que indiquen un evento adverso o una pérdida de oportunidad» .

La institución reitera su compromiso con el Programa de Seguridad del Paciente, enfocado en la reducción de riesgos y la revisión permanente de los procesos asistenciales.

A disposición de la Justicia y la familia

El Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura manifestó que el equipo sanitario se encuentra a disposición de la Justicia para aportar toda la información requerida en el marco de la causa judicial caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Además, las autoridades indicaron que, si bien la familia de Aitana ha mantenido reuniones con los profesionales de salud para recibir precisiones sobre las intervenciones realizadas, continúan a disposición para explicar, responder y aportar claridad «todas las veces que la familia lo requiera».

Finalmente, el Hospital Municipal reiteró su compromiso con la comunidad por brindar un servicio de calidad y lamentó profundamente la irreparable pérdida.