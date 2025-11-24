Con una jornada a pleno sol y un importante marco de público, se desarrolló la carrera organizada por el Municipio con la activa participación de los padres del olavarriense Diego M. Wagner. Todo lo recaudado será donado a escuelas de Mapis y Hinojo.

Hinojo. La localidad de Hinojo fue sede este domingo de la emotiva carrera “Homenaje ARA San Juan – Capitán de Corbeta Diego M. Wagner”. La actividad, organizada por el Municipio de Olavarría junto a los familiares del tripulante olavarriense, contó con la participación de más de 200 personas provenientes de distintos puntos de la región.

El trazado de la competencia recorrió sitios emblemáticos de Hinojo, incluyendo la réplica del ARA San Juan y la plazoleta que rinde homenaje a Diego Wagner y a los 43 tripulantes del submarino.

Acto y Agradecimientos

La jornada se inició con la entrega de kits y un sentido acto minutos antes de las 10:00 horas, encabezado por el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, y acompañado por Catalina y Emilio, padres de Diego M. Wagner.

Emilio Wagner agradeció especialmente al intendente Maximiliano Wesner y al personal de Deportes «que nos abrieron los brazos e hicieron posible esto tan lindo, tan bonito que estamos viviendo, que es tan emocionante para nosotros”.

Por su parte, Catalina expresó: “Agradecemos a todos la presencia en esta carrera homenaje, el significado es que ellos permanezcan presentes”.

El subsecretario Arouxet destacó el trabajo conjunto: «Nos llenó de orgullo que hayan pensado que un Estado Municipal podía ponerse al frente de esta organización y mucho más por lo importante de este homenaje. Nosotros tenemos una forma de trabajar que creo que esto lo deja bien a las claras. Es con todos, es entre todos».

Resultados y Destino de lo Recaudado

La carrera se largó pasadas las 10:00 horas. Los ganadores de la prueba principal fueron Cecilia y Gustavo Fernández. Previo a la premiación, el dúo Banegas – Barceló realizó una presentación musical.

Importante: Todo lo recaudado por la carrera será donado a la Escuela Primaria N° 35 “José Lamas” de Mapis y a la Escuela Secundaria N° 16, que lleva el nombre de Diego Wagner en Hinojo.

La clasificación completa se encuentra disponible para consulta en el sitio web del Municipio, en el apartado “Documentos Públicos”.

Fotos Gentileza Enrique “Paco” Zelaya