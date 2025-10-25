Cardillo y Barbieri, los olavarrienses que jugarán la Final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia eliminó a River Plate por penales (4-3) en el Kempes y jugará por primera vez una final en la máxima categoría. El olavarriense Mauricio Cardillo fue titular en la hazaña mendocina.

La madrugada de este sábado fue de celebración para los futbolistas olavarrienses que integran el plantel de Independiente Rivadavia de Mendoza, luego de que el equipo hiciera historia al clasificar a la final de la Copa Argentina.

En el estadio “Mario Alberto Kempes” de Córdoba, la “Lepra” mendocina derrotó a River Plate en semifinales. Tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario —marcado por las malas condiciones climáticas que demoraron el partido—, Independiente Rivadavia se impuso en la tanda de penales por 4 a 3.

Protagonismo Olavarriense

Dos jugadores oriundos de Olavarría son parte de esta gesta histórica:

Mauricio Cardillo: Fue titular en el esquema del entrenador Alfredo Berti. Tuvo un gran desempeño y fue reemplazado a los 69 minutos de juego.

Fue en el esquema del entrenador Alfredo Berti. Tuvo un gran desempeño y fue reemplazado a los 69 minutos de juego. Juan Ignacio Barbieri: Integró el banco de suplentes de Independiente Rivadavia, aunque no sumó minutos en el partido.

Rumbo a la Final

Con esta victoria, la “Lepra” jugará por primera vez en su historia una Final en la máxima categoría del fútbol argentino. En la final, buscará su primer título ante Argentinos Juniors, asegurando que la 13° edición de la Copa Argentina tendrá un nuevo campeón.