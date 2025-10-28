Capturan a un Hombre Requerido por la Justicia por “Abuso Sexual Calificado”

Un hombre de 54 años fue aprehendido en la vía pública (Avenida Ituzaingó y Bolívar) por orden del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul. El Gabinete Técnico Operativo implementó un operativo de localización.

Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera de Olavarría logró la detención de un hombre de 54 años que era intensamente buscado por la Justicia.

Tras recibir la Orden Judicial, los efectivos policiales implementaron un operativo de localización en las inmediaciones del domicilio del causante. Finalmente, lograron dar con el hombre en la vía pública, en la intersección de Avenida Ituzaingó y calle Bolívar, donde se procedió a su inmediata detención.

La orden de captura fue emanada por el Juez Dr. Martín Eugenio Céspedes, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul, en relación a la grave causa mencionada.

El detenido quedó alojado en la dependencia policial a la espera de un cupo para su traslado a una unidad penitenciaria. Las autoridades indicaron que no se brindan datos filiatorios del detenido con el fin de proteger a la víctima.