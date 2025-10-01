Capturado en Perú, “Pequeño J” niega participación en el triple femicidio narco: “Yo no tengo nada que ver”

Tony Janzen Valverde Victoriano, principal sospechoso de los asesinatos en Florencio Varela, fue interceptado en Pucusana por la Policía peruana tras una intensa persecución. Su captura se dio en paralelo a la de Martín Ozorio, y ya se tramita la extradición a Argentina.

Un nuevo avance en la investigación del trágico triple femicidio ocurrido en Florencio Varela se concretó con la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, y de Martín Ozorio. Valverde Victoriano, señalado como el presunto autor intelectual de los crímenes vinculados a organizaciones criminales transnacionales, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Pucusana.

Tras su captura, mientras era trasladado a la Dirección Antidrogas de la PNP, ‘Pequeño J’, de 20 años, se detuvo para hablar con la prensa y rechazó enfáticamente cualquier vínculo con los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Ante la pregunta directa sobre el triple crimen, Valverde Victoriano afirmó: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”. Agregó un mensaje a su familia remarcando que “tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”.

Operativo y Extradición en Marcha

La detención de “Pequeño J”, quien tenía un pedido de captura internacional, fue el resultado de una coordinación exitosa entre la Policía Bonaerense y la dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú (PNP).

Los investigadores lograron rastrear al sospechoso a través de su teléfono móvil, siguiendo su itinerario desde Bolivia hasta Perú. El acusado cruzó la frontera ilegalmente y logró evadir varios controles, ocultándose en la cama trasera de un camión de pescado. Fue finalmente interceptado en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur, en Pucusana.

El operativo se coordinó con la captura de Martín Ozorio, arrestado poco más de una hora antes. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la detención de Ozorio se mantuvo en reserva para no alertar a “Pequeño J” y asegurar su detención en el punto pactado.

El teniente general Zenón Loayza de la PNP informó que Valverde Victoriano permanecerá bajo custodia mientras se tramita el pedido de extradición solicitado por las autoridades argentinas.