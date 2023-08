Capacitan a agentes del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur en lenguaje de señas

Recientemente comenzó a dictarse una capacitación en Lengua de Señas destinada al personal que cumple funciones en las dependencias de la localidad de Sierra Chica, que pertenecen al Complejo Penitenciario Centro Zona Sur del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Es la primera vez que los agentes tienen este tipo de preparación y la misma tiene lugar en la Sede Académica Descentralizada del Complejo Centro Zona Sur “Inspector General Fabián Roberto Recofsky”, perteneciente al Centro de Capacitación y Reentrenamiento Permanente del Personal Penitenciario.

Rosana Barrientos es capacitadora en Lenguaje de Señas Argentina (LSA) y recibe a diez agentes que participarán en 16 encuentros de dos horas cada uno, los mismos que se llevarán a cabo los martes y finalizarán en noviembre.

La LSA es el idioma que utilizan para comunicarse las personas sordas, se trata de una lengua viso-gestual-manual- espacial que tiene su propia estructura gramatical. No es un idioma universal ya que cada país tiene una propia. Existen leyes internacionales y nacionales que avalan a la LS como lengua natural y completa. Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce y promueve el uso de las LS y establece que tienen el mismo estatus que las lenguas habladas, por tanto, facilitar su aprendizaje es una forma de promover la identidad lingüística de la comunidad de las personas sordas.

Entre los temas que Barrientos desarrolla con los agentes se encuentra una introducción a la LSA, su historia, características y uso. Presenta el alfabeto manual y los números en LS, como así también el vocabulario y gramática básicos (estructura de las oraciones, uso de los pronombres y verbos). Como temas puntuales relacionados con el entorno penitenciario, abarca el vocabulario específico, términos relacionados con la seguridad, la atención médica, la alimentación, presentación, expresiones culturales e idiomáticas, diálogos, conversaciones y situaciones cotidianas.

El objetivo del SPB al presentar esta inédita oportunidad de aprendizaje a sus agentes es contribuir a promover, proteger y asegurar el goce pleno y condiciones de igualdad a las personas con discapacidad.

Sobre el curso, Rosana Barrientos mencionó que “hace años que lucho para que la gente tome conciencia, tenemos que tener el conocimiento para integrar a las personas sordas y disminuidas visuales, que suelen pasar desapercibidos. En lo personal, a medida que fui creciendo y poniéndome en lugar del otro, vi que la única forma de comunicación que tienen son sus manos, sus gestos, su cuerpo que habla y son pocas las personas que pueden entenderlos. A nivel social, uno va por la calle y no los entiende, no están integrados debidamente y eso duele cuando uno toma conciencia. Siempre he buscado tener el conocimiento para poder llegar a ellos, para comprenderlos. Para mí es gratificante poder transmitir lo que sé”.

“Me gustó la idea de dar el curso, de ver que la gente tiene esta responsabilidad, esta apertura y lo toma con seriedad, de hecho, la idea es continuar con la enseñanza de LSA en el ámbito del SPB con el objetivo de que los agentes tomen conciencia y que se cumpla con la Ley” agregó. “Trabajar transmitiendo el lenguaje de señas no es tarea fácil, requiere de mucho tiempo y concentración, siempre lo he hecho de manera gratuita y desinteresada, pero me gustaría que se convirtiera en mi medio para vivir. En el Servicio Penitenciario la experiencia ha sido muy buena y me gusta la idea de seguir trabajando con ellos”.

Barrientos comenzó a estudiar LSA en 2006 y ha trabajado ad honorem como intérprete de personas particulares en las charlas de padres en el colegio, en trámites y en tareas cotidianas. También ha dado clases en la biblioteca Coty Laborde, en Center Alsina Multiespacio, en escuelas, jardines de infantes, iglesias, en la Casa del Bicentenario y en Canal Local por varios años haciendo el himno nacional señado, entre otros espacios. “Estoy muy agradecida con cada persona que ha confiado en mi conocimiento, me abrieron las puertas y me apoyaron incondicionalmente”, mencionó la capacitadora.