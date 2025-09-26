“Cansados de pagar impuestos sin ver resultados”: Vecinos del Barrio Norte exigen servicios y seguridad

La falta de cloacas, pavimento y luminarias, sumada a la creciente inseguridad, se ha convertido en una “preocupación constante” que afecta la calidad de vida en el sector.

Vecinos del Barrio Norte manifestaron su “gran preocupación” por el deterioro de la calidad de vida en el sector, debido a la carencia de servicios básicos esenciales y la escalada de inseguridad. El reclamo se resume en una contundente frase que, según se reportó, expresaron durante una reunión: “Estamos cansados de pagar impuestos sin ver resultados”.

La problemática en el Barrio Norte se concentra en la falta de cloacas, pavimento y luminarias. Estas ausencias no solo afectan la comodidad de los hogares, sino que tienen un impacto directo en la salud y la seguridad de los residentes.

A las carencias de infraestructura se suma la creciente inseguridad, que ha generado temor y ha limitado la vida cotidiana de las familias. La situación dificulta actividades básicas como “caminar de noche por las calles oscuras o dejar que los chicos jueguen tranquilos en la vereda”.

La preocupación de los vecinos del Barrio Norte, que exigen “respuestas concretas y soluciones urgentes”, se presenta como un sentimiento que se repite en muchos sectores de Olavarría, lo que exige una respuesta “seria y responsable por parte del municipio”.

Los representantes de la voz de los vecinos asumieron el compromiso de llevar estas demandas al Intendente y exigir la implementación de medidas concretas, con plazos claros y soluciones reales.