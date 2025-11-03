Canapino Gana la Cuarta Carrera Consecutiva en el TC y Afianza su Liderazgo en la Copa de Oro

Agustín Canapino, a bordo del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, se impuso en la 13ª fecha del Turismo Carretera, tercera de la Copa de Oro, y amplía su ventaja como principal candidato al título. Su racha iguala un récord de 1990.

El piloto de Arrecifes, Agustín Canapino, logró una victoria crucial en la final de la 13ª fecha del Turismo Carretera (TC), disputada en Paraná y válida como la tercera de la Copa de Oro 2025. Con este triunfo, Canapino no solo sumó su quinta victoria de la temporada, sino que consolidó una racha histórica al ganar su cuarta carrera consecutiva.

La competencia se desarrolló con tensión, a pesar de que el orden de llegada fue idéntico al de la largada. El ingreso del “Pace Car” en dos oportunidades debido a despistes obligó a Canapino a ser sólido en los relanzamientos, donde su Chevrolet Camaro demostró ser rápido y estable.

El podio finalizó de la siguiente manera:

🥇 Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 🥈 Agustín Martínez (Ford Mustang) 🥉 Mariano Werner (Ford)

Se destacó la labor del joven Agustín Martínez, quien con solo 26 carreras en el TC, supo contener los insistentes ataques del experimentado excampeón Mariano Werner, quien finalizó tercero. Matías Rossi (Toyota Camry) y Juan José Ebarlin (Chevrolet Camaro) completaron los cinco primeros puestos.

Récord Histórico y Declaraciones

La seguidilla de cuatro triunfos consecutivos de Canapino con Chevrolet iguala la marca de Emilio Satriano, quien logró la misma hazaña en 1990, año en que se consagró Campeón de TC.

Canapino declaró tras el triunfo:

“A pesar de que pareció una carrera tranquila, tuve que cuidarme de no cometer errores y en particular de Agustín (Martinez) que estuvo cerca de pasarme dos veces. Tener un auto tan bueno reconforta, siempre es lindo manejar un auto rápido. Sé que estoy muy bien en el campeonato, pero falta y quiero seguir haciendo las cosas como hasta ahora”.

Copa de Oro Río Uruguay Seguros (Cumplidas 3 de 5 Fechas)

Canapino lidera el mini-torneo con una ventaja considerable, seguido por Matías Rossi:

Pos. Piloto Puntos Triunfos (Válidos) 1º Agustín Canapino 155 5 2º Matías Rossi (Último Minuto) 108 – 3º Santiago Mangoni 103,5 – 4º Marcos Landa (Último Minuto) 92,5 – 5º Julián Santero 92,5 – 10º Mariano Werner 68 1

La próxima carrera, la anteúltima del campeonato, se disputará el 16 de noviembre en el autódromo de Toay, Provincia de La Pampa.