Campaña Solidaria: La Escuela Especial N° 502 Recibe Donaciones de Ropa y Calzado para Comprar Material Didáctico

La Asociación Cooperadora de la institución de Olavarría organiza ferias mensuales para recaudar fondos. Se reciben artículos en buen estado y se ofrece retiro a domicilio.

La Asociación Cooperadora de la Escuela Especial N° 502 de Olavarría ha lanzado una campaña solidaria para juntar donaciones de ropa, calzados y accesorios que estén en buen estado.

El objetivo de esta iniciativa es realizar Ferias mensuales abiertas a la comunidad. Los fondos recaudados en estos eventos serán destinados íntegramente a la compra de material didáctico esencial para los alumnos de la institución.

¿Cómo Colaborar?

La comunidad tiene dos vías para hacer llegar sus donaciones:

Entrega en la Escuela: Los artículos pueden llevarse a la sede de la escuela, ubicada en Balcarce 3753, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. Coordinar Retiro a Domicilio: Para quienes no puedan acercarse, es posible coordinar un retiro comunicándose a través de la cuenta de Instagram de la escuela: @escuela.502.

La Asociación Cooperadora agradece de antemano la solidaridad de todos los vecinos que apoyen la educación y el desarrollo de los estudiantes.