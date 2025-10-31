Campaña de Vacunación Antirrábica: Cronograma de la Semana del 3 al 8 de Noviembre en Olavarría

El Municipio continúa con el programa “Querer es cuidar”, destinado a perros y gatos mayores de tres meses. La vacunación es gratuita y fundamental para la prevención de la rabia, una enfermedad sin cura.
El Municipio de Olavarría informó el cronograma de la campaña anual de vacunación antirrábica canina y felina para la semana del 3 al 8 de noviembre, en el marco del programa “Querer es cuidar”.
La vacunación masiva es la principal medida para prevenir la rabia, un virus que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluyendo a las personas, y no tiene cura.
Cronograma Semanal (3 al 8 de Noviembre)
|Fecha
|Barrio / Localidad
|Lugar (Dirección)
|Horario
|Lunes 3/11
|Colonia San Miguel
|San Miguel Arcángel 1194
|09:00 a 12:00 hs.
|Martes 4/11
|Pickelado
|Territorial N° 2 (Alberdi y Coronel Suárez)
|09:00 a 12:00 hs.
|Miércoles 5/11
|Nicolás Avellaneda
|Quinta Buglione (Avellaneda y Laprida)
|09:00 a 12:00 hs.
|Viernes 7/11
|Barrio La Araña
|Rivadavia Sur 249
|09:00 a 12:00 hs.
|Sábado 8/11
|Plaza Álvaro Barros
|25 de Mayo entre Hornos y Bolívar
|09:00 a 12:30 hs.
Nota: En caso de lluvia, el puesto de vacunación será reprogramado.
Requisitos Esenciales
La vacuna es gratuita y está destinada a perros y gatos mayores a tres (3) meses. No se vacuna a hembras preñadas, en lactancia o animales con síntomas de enfermedad.
Para garantizar la seguridad y el orden, se deben cumplir los siguientes requisitos de concurrencia:
- Perros: Deben asistir con correa, collar y obligatoriamente con bozal para aquellas razas y cruzas consideradas potencialmente peligrosas.
- Gatos: Deben ser transportados en transportadoras, mochilas-bolsos, y no sueltos ni en cajas, para prevenir posibles escapes.