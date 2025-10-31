Campaña de Vacunación Antirrábica: Cronograma de la Semana del 3 al 8 de Noviembre en Olavarría

El Municipio continúa con el programa “Querer es cuidar”, destinado a perros y gatos mayores de tres meses. La vacunación es gratuita y fundamental para la prevención de la rabia, una enfermedad sin cura.

El Municipio de Olavarría informó el cronograma de la campaña anual de vacunación antirrábica canina y felina para la semana del 3 al 8 de noviembre, en el marco del programa “Querer es cuidar”.

La vacunación masiva es la principal medida para prevenir la rabia, un virus que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluyendo a las personas, y no tiene cura.

Cronograma Semanal (3 al 8 de Noviembre)

Fecha Barrio / Localidad Lugar (Dirección) Horario Lunes 3/11 Colonia San Miguel San Miguel Arcángel 1194 09:00 a 12:00 hs. Martes 4/11 Pickelado Territorial N° 2 (Alberdi y Coronel Suárez) 09:00 a 12:00 hs. Miércoles 5/11 Nicolás Avellaneda Quinta Buglione (Avellaneda y Laprida) 09:00 a 12:00 hs. Viernes 7/11 Barrio La Araña Rivadavia Sur 249 09:00 a 12:00 hs. Sábado 8/11 Plaza Álvaro Barros 25 de Mayo entre Hornos y Bolívar 09:00 a 12:30 hs.

Nota: En caso de lluvia, el puesto de vacunación será reprogramado.

Requisitos Esenciales

La vacuna es gratuita y está destinada a perros y gatos mayores a tres (3) meses. No se vacuna a hembras preñadas, en lactancia o animales con síntomas de enfermedad.

Para garantizar la seguridad y el orden, se deben cumplir los siguientes requisitos de concurrencia:

Perros: Deben asistir con correa, collar y obligatoriamente con bozal para aquellas razas y cruzas consideradas potencialmente peligrosas.

Deben asistir con y obligatoriamente con para aquellas razas y cruzas consideradas potencialmente peligrosas. Gatos: Deben ser transportados en transportadoras, mochilas-bolsos, y no sueltos ni en cajas, para prevenir posibles escapes.