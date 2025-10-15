Campaña de Recolección de RAEEs: Olavarría Recibe Desechos Electrónicos el Próximo Miércoles 22 de Octubre

La jornada se realizará en el CEMO, de 10 a 13 horas, y forma parte del programa provincial para reciclar tecnología en desuso. Se recibirán computadoras, televisores y electrodomésticos pequeños.
El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente, anunció la fecha para la próxima edición de la Campaña de Recolección de RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).
La jornada se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre, en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO), ubicado en Av. Eva Perón 1545. El horario de recepción será de 10:00 a 13:00 horas.
Esta campaña se enmarca en el Programa DRTD (Disposición y Reutilización de Tecnologías en Desuso) del Ministerio de Justicia de la Provincia, con el objetivo de reciclar equipos electrónicos en desuso y reducir su impacto ambiental.
Elementos que se Recibirán (RAEEs)
Se invita a la comunidad a acercar:
- Informática: Computadoras, impresoras, monitores, routers y centrales telefónicas.
- Audio/Video: Celulares, televisores, radios, videocámaras y videojuegos.
- Otros: Electrodomésticos pequeños y relojes.
Elementos que NO se Recibirán
No se recibirán:
- Heladeras.
- Lavarropas.
- Cocinas.
- Lavavajillas.
- Tóner.
- Baterías.
- Pilas ni lámparas.
Se aclara que la actividad no se suspenderá en caso de lluvia.