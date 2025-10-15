Campaña de Recolección de RAEEs: Olavarría Recibe Desechos Electrónicos el Próximo Miércoles 22 de Octubre

La jornada se realizará en el CEMO, de 10 a 13 horas, y forma parte del programa provincial para reciclar tecnología en desuso. Se recibirán computadoras, televisores y electrodomésticos pequeños.

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente, anunció la fecha para la próxima edición de la Campaña de Recolección de RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

La jornada se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre, en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO), ubicado en Av. Eva Perón 1545. El horario de recepción será de 10:00 a 13:00 horas.

Esta campaña se enmarca en el Programa DRTD (Disposición y Reutilización de Tecnologías en Desuso) del Ministerio de Justicia de la Provincia, con el objetivo de reciclar equipos electrónicos en desuso y reducir su impacto ambiental.

Elementos que se Recibirán (RAEEs)

Se invita a la comunidad a acercar:

Informática: Computadoras, impresoras, monitores, routers y centrales telefónicas.

Audio/Video: Celulares, televisores, radios, videocámaras y videojuegos.

Celulares, televisores, radios, videocámaras y videojuegos. Otros: Electrodomésticos pequeños y relojes.

Elementos que NO se Recibirán

No se recibirán:

Heladeras.

Lavarropas.

Cocinas.

Lavavajillas.

Tóner.

Baterías.

Pilas ni lámparas.

Se aclara que la actividad no se suspenderá en caso de lluvia.