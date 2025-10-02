Campaña de Reciclaje: Transformá tus Sachet de Leche y Yogur en Ecobolsas

El Colegio San Antonio de Padua invita a la comunidad de Olavarría a sumarse a una iniciativa sustentable para reducir el uso de plásticos, recolectando y reutilizando envases flexibles.
¿Tenés sachets de leche o yogur en tu casa? El Colegio San Antonio de Padua lanzó una convocatoria a la comunidad para participar en una campaña de reciclaje que busca darle una segunda vida a estos plásticos, transformándolos en ecobolsas y otros objetos útiles.
La iniciativa no solo promueve la sustentabilidad, sino que también ayuda a reducir la cantidad de plásticos de un solo uso en la comunidad.
¿Cómo podés participar?
Para colaborar, solo tenés que seguir tres simples pasos con los sachets vacíos:
- Lavarlos
- Abrirlos
- Secarlos bien
Una vez listos, podés acercar los sachets al Colegio San Antonio de Padua, ubicado en Ayacucho 2414, Olavarría.
Punto de Recolección
- Lugar: Colegio San Antonio de Padua (Ayacucho 2414).
- Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.
El colegio agradece a todos por ser parte de esta iniciativa que cuida el planeta y fomenta el compromiso ambiental en la comunidad.