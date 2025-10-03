Campaña de Firmas por el Saneamiento del Arroyo Tapalqué: Reclaman medidas eficaces contra la contaminación

Vecinos exigen al Ministerio Público Fiscal y a autoridades provinciales y municipales que actúen de forma “seria y eficaz” ante la contaminación del arroyo que afecta la salud de Olavarría, Tapalqué y General Alvear. La denuncia apunta a vertidos de la Planta Depuradora, el Relleno Sanitario y las cárceles de Sierra Chica.

Se lanzó una intensa campaña de recolección de firmas para presionar a las autoridades judiciales y gubernamentales a tomar medidas urgentes de saneamiento sobre el Arroyo Tapalqué, un recurso natural vital para la región.

Los firmantes reclaman al Ministerio Público Fiscal – UFI 10 y a las autoridades municipales y provinciales que implementen “medidas de prevención y saneamiento eficaces y serias” para proteger el arroyo y la salud de los habitantes de Olavarría, Tapalqué y General Alvear.

Denuncias Penales sin Avance Significativo

El reclamo se basa en la falta de progreso en dos causas penales radicadas en 2022 a raíz de la constatación de vertidos de líquidos cloacales sin el tratamiento correcto por parte de la Planta Depuradora Coopelectric al cauce del arroyo.

A pesar de la abundante evidencia aportada en su momento, los denunciantes (Marcelo Cortés, Gerónimo Fabián Rodríguez y Martín Acosta, este último de Tapalqué) señalan que la causa penal no tiene avances significativos.

Entre las pruebas presentadas se encuentran:

Cuadernos con escritos de puño y letra de empleados de la Planta Depuradora, documentando la apertura de by-pass para que los desechos fueran directamente al arroyo.

de puño y letra de empleados de la Planta Depuradora, documentando la apertura de para que los desechos fueran directamente al arroyo. Análisis bacteriológicos de una muestra tomada en el balneario municipal de Tapalqué, que reflejaba un alto porcentaje de coliformes fecales y la presencia de bacterias peligrosas como Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella y Escherichia coli.

Fuentes de Contaminación y Alerta Sanitaria

Los vecinos subrayan que la contaminación que sufre el arroyo es sistemática y proviene de múltiples focos:

Planta Depuradora Coopelectric.

Relleno Sanitario Olavarría.

Cárceles de Sierra Chica (Unidades 2, 27 y 38): Esta última es señalada por el vertido de aguas servidas a un canal clandestino que desemboca directamente en el Tapalqué.

El llamado a la acción es urgente, considerando que los vecinos de Tapalqué y General Alvear consumen el agua del arroyo y que ambas localidades cuentan con balnearios municipales habilitados para la recreación estival.

Los promotores de la campaña anunciaron que la nota será difundida en medios y a través de actividades junto a la gente de Tapalqué, quienes son los receptores directos de la contaminación que desciende por el arroyo.