Campaña de Firmas por el Saneamiento del Arroyo Tapalqué: Reclaman medidas eficaces contra la contaminación

Vecinos exigen al Ministerio Público Fiscal y a autoridades provinciales y municipales que actúen de forma “seria y eficaz” ante la contaminación del arroyo que afecta la salud de Olavarría, Tapalqué y General Alvear. La denuncia apunta a vertidos de la Planta Depuradora, el Relleno Sanitario y las cárceles de Sierra Chica.
Se lanzó una intensa campaña de recolección de firmas para presionar a las autoridades judiciales y gubernamentales a tomar medidas urgentes de saneamiento sobre el Arroyo Tapalqué, un recurso natural vital para la región.
Los firmantes reclaman al Ministerio Público Fiscal – UFI 10 y a las autoridades municipales y provinciales que implementen “medidas de prevención y saneamiento eficaces y serias” para proteger el arroyo y la salud de los habitantes de Olavarría, Tapalqué y General Alvear.
Denuncias Penales sin Avance Significativo
El reclamo se basa en la falta de progreso en dos causas penales radicadas en 2022 a raíz de la constatación de vertidos de líquidos cloacales sin el tratamiento correcto por parte de la Planta Depuradora Coopelectric al cauce del arroyo.
A pesar de la abundante evidencia aportada en su momento, los denunciantes (Marcelo Cortés, Gerónimo Fabián Rodríguez y Martín Acosta, este último de Tapalqué) señalan que la causa penal no tiene avances significativos.
Entre las pruebas presentadas se encuentran:
- Cuadernos con escritos de puño y letra de empleados de la Planta Depuradora, documentando la apertura de by-pass para que los desechos fueran directamente al arroyo.
- Análisis bacteriológicos de una muestra tomada en el balneario municipal de Tapalqué, que reflejaba un alto porcentaje de coliformes fecales y la presencia de bacterias peligrosas como Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella y Escherichia coli.
Fuentes de Contaminación y Alerta Sanitaria
Los vecinos subrayan que la contaminación que sufre el arroyo es sistemática y proviene de múltiples focos:
- Planta Depuradora Coopelectric.
- Relleno Sanitario Olavarría.
- Cárceles de Sierra Chica (Unidades 2, 27 y 38): Esta última es señalada por el vertido de aguas servidas a un canal clandestino que desemboca directamente en el Tapalqué.
El llamado a la acción es urgente, considerando que los vecinos de Tapalqué y General Alvear consumen el agua del arroyo y que ambas localidades cuentan con balnearios municipales habilitados para la recreación estival.
Los promotores de la campaña anunciaron que la nota será difundida en medios y a través de actividades junto a la gente de Tapalqué, quienes son los receptores directos de la contaminación que desciende por el arroyo.