Se realizará una campaña de donación de sangre en el Complejo Universitario de Olavarría

Se realizará el miércoles 15 de junio de 8:30 a 12Hs. en el edificio de aulas comunes del complejo universitario de la Universidad nacional del Centro ubicada en Av. Del Valle 5737.

¿Quiénes y de qué manera se puede ser donante? La sangre no puede producirse en laboratorios y por eso es clave hacer de este acto solidario un hábito frecuente. A través de la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN se invita a la comunidad universitaria a sumarse a esta campaña sanitaria.

La FIO adhiere al Día Mundial del Donante de Sangre y, en el mes de la Ingeniería, se suma a la colecta impulsada por el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal con el apoyo de la Provincia. El objetivo es la donación voluntaria de sangre por parte de la comunidad universitaria pero también contempla a personas externas. La iniciativa se desarrollará en el Edificio de Aulas Comunes del Complejo Universitario Olavarría, el miércoles 15 de junio, de 8.30 a 12, aproximadamente.

El punto de partida es que la sangre no puede producirse en laboratorios, sólo se consigue mediante donaciones y por eso es tan importante hacer de este acto solidario un hábito cotidiano. Con esa finalidad, la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia (SEVyT) de la Facultad de Ingeniería promueve una colecta en articulación con las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, ENAPE, Jardín Maternal UPALALÁ y el Área de Salud de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNICEN.

¿De qué se trata? La extracción sanguínea dura entre 7 y 10 minutos, se realiza en un ambiente seguro y con material descartable. Se extrae sólo una unidad de sangre (alrededor de 450 ml) y pequeñas muestras para posteriores análisis. Para donar sangre no es necesario estar completamente en ayunas y es requisito fundamental la ingesta de infusiones azucaradas, bebidas y/o frutas (excepto banana). Indican no consumir lácteos ni harinas antes de la donación.

¿Cuáles son los requisitos? Si la persona donante tuvo COVID deben haber pasado 10 días desde el alta médica y es necesario no registrar síntomas de COVID en los últimos 30 días; haber pasado 72 horas desde la aplicación de la vacuna contra el COVID-19; tener entre 18 y 65 años de edad; pesar más de 50 kilos; disponer de buen estado de salud; no tener fiebre ni haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días; y haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior a la donación. También es conveniente desayunar antes de donar y concurrir con DNI.

Hay impedimentos temporarios para la donación: embarazo, parto, operación reciente, haber tenido síntomas de COVID en los últimos 30 días. También tatuajes y perforaciones realizados en el último año, o relaciones sexuales ocasionales o de riesgo en el último año.

Pero además hay impedimentos definitivos como enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, tuberculosis, anemia, hemofilia, úlcera activa, cáncer, trastornos de la coagulación, etc. Haber tenido antecedentes de hepatitis C o B, chagas, accidente cerebrovascular, ser usuarios de drogas o portadores del virus VIH.

Después de donar se brindará un refrigerio, a fin de recuperar líquidos y azúcar. Es importante tomarlo antes de retirarse del Centro de Donación. Durante las 6 horas siguientes se aconseja no hacer esfuerzos ni cargar peso con el brazo para evitar hematomas; no hacer cambios bruscos de posición, ya que podría generar sensación de mareo. Si esto ocurre, es recomendable acostarse boca arriba y levantar ligeramente las piernas. No tomar alcohol ni fumar (sobre todo en las 2 primeras horas), beber abundante líquido (agua, jugos, leche).

Por consultas o información, las personas interesadas podrán dirigirse a la SEVyT, de 8 a 14,30, teléfono 451055 int. 251.