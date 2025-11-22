El programa “Querer es Cuidar” del Municipio continúa la vacunación antirrábica en Olavarría. La campaña está destinada a perros y gatos mayores de tres meses. La próxima semana habrá puestos en Sierra Chica, Sierras Bayas, CECO II y el Corsódromo.

Olavarría. El Municipio de Olavarría, a través del programa “Querer es Cuidar”, informa el nuevo cronograma de la Campaña Anual de Vacunación Antirrábica gratuita, destinada a inmunizar a perros y gatos mayores de tres meses.

El objetivo es prevenir la rabia, una enfermedad viral mortal que afecta el sistema nervioso central, siendo la vacunación la principal medida de control.

Cronograma de Vacunación (Semana Entrante)

Día Lugar Dirección / Intersección Horario Miércoles 26/11 Sierra Chica Legourburu y Av. Catriel 09:00 a 12:00 hs. Jueves 27/11 Sierras Bayas Plaza de las Américas (Perito Moreno y Guerrico) 09:00 a 12:00 hs. Viernes 28/11 CECO II Plaza (Av. Trabajadores y Saavedra) 09:00 a 12:00 hs. Sábado 29/11 Corsódromo Estación Provincial (Belgrano y Junín) 09:00 a 12:30 hs.

En caso de lluvia, la jornada de vacunación se suspende y el puesto será reprogramado.

Requisitos y Recomendaciones

Gratuidad: La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los perros y gatos mayores de tres (3) meses .

Restricciones: NO se vacuna a hembras preñadas, en lactancia, ni a animales que presenten síntomas de enfermedad.

Perros: Deben concurrir obligatoriamente con correa, collar y bozal para las razas y cruzas consideradas potencialmente peligrosas.

Gatos: Deben ser transportados en transportadoras, mochilas-bolsos, para prevenir posibles escapes. No deben ir sueltos ni en cajas.

Vías de Contacto

Para consultas sobre la campaña, turnos de castraciones y atención veterinaria:

Turnos de Castraciones y Atención al Público: Lunes a viernes, de 07:30 a 13:00 horas. WhatsApp: 2284 666400 Línea Fija: 2284 579825

Atención Veterinaria (Consulta): Lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, por orden de llegada en Urquiza 5493.