El municipio de Olavarría detectó e infraccionó a un conductor que arrojó material de desecho en un sector no habilitado de Avenida Eva Perón Sur. La identificación fue posible gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo.

Olavarría. La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Olavarría concretó la identificación y posterior infracción de un camionero que fue sorprendido volcando material de desecho en un lugar no autorizado. El hecho tuvo lugar sobre la Avenida Eva Perón Sur, un sector de la ciudad que recurrentemente es utilizado como basural a cielo abierto.

La situación fue detectada en horas de la tarde gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, que lograron registrar la secuencia completa y resultaron esenciales para identificar al responsable.

El conductor fue sancionado por infracción a la Ordenanza Municipal N° 195/84, que prohíbe el arrojo o depósito de desechos y residuos en sitios no habilitados. En este caso, el material vertido era cemento fresco.

Las actuaciones administrativas y las imágenes de prueba ya se encuentran a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Pedido de Colaboración a la Comunidad

El Municipio reitera su pedido de colaboración a toda la comunidad para mantener la ciudad limpia. Se solicita no incurrir en este tipo de conductas y, además, denunciar cualquier situación similar de la que se tenga conocimiento.

Las denuncias pueden realizarse a través de Vecinos En Red (VER), comunicándose por WhatsApp al 2284 544817.

Se recuerda que el sector de Avenida Eva Perón Sur afectado por este incidente ha sido abordado en reiteradas ocasiones por la comuna para su limpieza y recuperación.