Caminata por el Molino Viejo: Unas 100 personas buscan visibilizar la recuperación del patrimonio de Sierra Chica

Vecinos se movilizaron este domingo hasta el sitio histórico para pedir a las autoridades que transformen el molino harinero, único en su tipo en pie en la Provincia, en un paseo público.

Unas 100 personas se unieron este domingo a una caminata comunitaria con el objetivo de visibilizar el urgente reclamo para recuperar el Molino Viejo y transformarlo en un paseo público. La iniciativa, surgida de los propios vecinos, busca preservar este sitio histórico, fortalecer el sentido de pertenencia y alentar el desarrollo de la comunidad.

En una tarde ideal para actividades al aire libre, el recorrido comenzó en la Capilla Santa Lucía, patrona de Sierra Chica. Los participantes, que incluyeron a vecinos del pueblo y de la zona, caminaron por la calle Vezza D’Oglio hasta el arroyo Tapalqué, siguiendo un sendero costero hasta el molino.

Un Gigante Dormido con Mística Viva

El Molino Viejo, construido en 1881, es el único molino harinero de su tipo que sigue en pie en la Provincia de Buenos Aires. Pese a estar actualmente descuidado, aislado y vulnerable, el sitio tiene una profunda mística entre los habitantes de Sierra Chica.

Históricamente, el lugar, que fue destruido por un incendio poco después de comenzar a funcionar, se convirtió en un importante punto de encuentro y esparcimiento para numerosas familias locales. Aunque el paso del tiempo ha deteriorado su entorno, su mística y su papel como referencia local siguen vivos en la memoria colectiva del pueblo.

Los vecinos destacaron la importancia arquitectónica, industrial, cultural y testimonial del sitio. Por ello, la caminata fue una acción concreta para exhortar a las autoridades a concretar las intenciones de poner en valor el molino y asegurar su transformación en un paseo público.

Además de los presentes, la iniciativa cosechó un gran apoyo en redes sociales bajo el nombre “patrimoniosierrachica”, donde los usuarios compartieron historias personales relacionadas con el Molino, reforzando el concepto de que “lo que no se conoce no se puede defender”.

El sueño de recuperar este “gigante dormido” y ponerlo en valor se mantiene vivo como un fervor de toda la comunidad de Sierra Chica.