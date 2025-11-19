ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa el cronograma de pagos para mañana, jueves 20 de noviembre de 2025. Todos los pagos incluyen el aumento por movilidad del 2,08%.

Prestación Detalle Finalización de DNI
Jubilaciones y Pensiones (Haber Mínimo) Finalizan los pagos. Incluye el bono de $70.000. 8 y 9
Jubilaciones y Pensiones (Superan Haber Mínimo) Inician los pagos. 0 y 1
Asignación Universal por Hijo (AUH) Continúan los pagos. 8
Asignación Familiar por Hijo Continúan los pagos. 8
Asignación por Embarazo (AUE) Continúan los pagos. 8
Prestación por Desempleo Comienza el cronograma de pagos. 0 y 1

Recuerde: La Ley de Movilidad Jubilatoria establece el aumento del 2,08% para todos los haberes. En el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, se suma un bono de 70 mil pesos.

