ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa el cronograma de pagos para mañana, jueves 20 de noviembre de 2025. Todos los pagos incluyen el aumento por movilidad del 2,08%.
|Prestación
|Detalle
|Finalización de DNI
|Jubilaciones y Pensiones (Haber Mínimo)
|Finalizan los pagos. Incluye el bono de $70.000.
|8 y 9
|Jubilaciones y Pensiones (Superan Haber Mínimo)
|Inician los pagos.
|0 y 1
|Asignación Universal por Hijo (AUH)
|Continúan los pagos.
|8
|Asignación Familiar por Hijo
|Continúan los pagos.
|8
|Asignación por Embarazo (AUE)
|Continúan los pagos.
|8
|Prestación por Desempleo
|Comienza el cronograma de pagos.
|0 y 1
.
Recuerde: La Ley de Movilidad Jubilatoria establece el aumento del 2,08% para todos los haberes. En el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, se suma un bono de 70 mil pesos.