Calendario de Pagos ANSES: Noviembre 2025

ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa las fechas de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de Asignaciones y Prestaciones por Desempleo para el mes de noviembre de 2025.
Pensiones No Contributivas (PNC)
|Terminación DNI
|Fecha de Pago
|0 y 1
|10 de noviembre
|2 y 3
|11 de noviembre
|4 y 5
|12 de noviembre
|6 y 7
|13 de noviembre
|8 y 9
|14 de noviembre
Jubilaciones y Pensiones
Que NO Superen el Haber Mínimo
|Terminación DNI
|Fecha de Pago
|0
|10 de noviembre
|1
|11 de noviembre
|2
|12 de noviembre
|3
|13 de noviembre
|4
|14 de noviembre
|5
|17 de noviembre
|6
|18 de noviembre
|7
|19 de noviembre
|8 y 9
|20 de noviembre
Que SÍ Superen el Haber Mínimo
|Terminación DNI
|Fecha de Pago
|0 y 1
|20 de noviembre
|2 y 3
|25 de noviembre
|4 y 5
|26 de noviembre
|6 y 7
|27 de noviembre
|8 y 9
|28 de noviembre
Asignaciones Familiares y Universales
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
|Terminación DNI
|Fecha de Pago
|0
|10 de noviembre
|1
|11 de noviembre
|2
|12 de noviembre
|3
|13 de noviembre
|4
|14 de noviembre
|5
|17 de noviembre
|6
|18 de noviembre
|7
|19 de noviembre
|8
|20 de noviembre
|9
|25 de noviembre
Asignación por Embarazo (AUE)
|Terminación DNI
|Fecha de Pago
|0
|10 de noviembre
|1
|11 de noviembre
|2
|12 de noviembre
|3
|13 de noviembre
|4
|14 de noviembre
|5
|17 de noviembre
|6
|18 de noviembre
|7
|19 de noviembre
|8
|20 de noviembre
|9
|25 de noviembre
Asignación por Prenatal
|Terminación DNI
|Fecha de Pago
|0 y 1
|10 de noviembre
|2 y 3
|11 de noviembre
|4 y 5
|12 de noviembre
|6 y 7
|13 de noviembre
|8 y 9
|14 de noviembre
Otras Prestaciones
|Prestación
|Terminación DNI
|Período de Pago
|Asignación por Maternidad
|Todas
|10 de noviembre al 10 de diciembre
|Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
|Todas
|12 de noviembre al 10 de diciembre
|Asignaciones Familiares de PNC
|Todas
|10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
|Terminación DNI
|Fecha de Pago
|0 y 1
|20 de noviembre
|2 y 3
|25 de noviembre
|4 y 5
|26 de noviembre
|6 y 7
|27 de noviembre
|8 y 9
|28 de noviembre