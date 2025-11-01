Calendario de Pagos ANSES: Noviembre 2025

ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa las fechas de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de Asignaciones y Prestaciones por Desempleo para el mes de noviembre de 2025.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Terminación DNI Fecha de Pago
0 y 1 10 de noviembre
2 y 3 11 de noviembre
4 y 5 12 de noviembre
6 y 7 13 de noviembre
8 y 9 14 de noviembre

 

Jubilaciones y Pensiones

Que NO Superen el Haber Mínimo

Terminación DNI Fecha de Pago
0 10 de noviembre
1 11 de noviembre
2 12 de noviembre
3 13 de noviembre
4 14 de noviembre
5 17 de noviembre
6 18 de noviembre
7 19 de noviembre
8 y 9 20 de noviembre

 

Que SÍ Superen el Haber Mínimo

Terminación DNI Fecha de Pago
0 y 1 20 de noviembre
2 y 3 25 de noviembre
4 y 5 26 de noviembre
6 y 7 27 de noviembre
8 y 9 28 de noviembre

 

Asignaciones Familiares y Universales

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Terminación DNI Fecha de Pago
0 10 de noviembre
1 11 de noviembre
2 12 de noviembre
3 13 de noviembre
4 14 de noviembre
5 17 de noviembre
6 18 de noviembre
7 19 de noviembre
8 20 de noviembre
9 25 de noviembre

 

Asignación por Embarazo (AUE)

Terminación DNI Fecha de Pago
0 10 de noviembre
1 11 de noviembre
2 12 de noviembre
3 13 de noviembre
4 14 de noviembre
5 17 de noviembre
6 18 de noviembre
7 19 de noviembre
8 20 de noviembre
9 25 de noviembre

 

Asignación por Prenatal

Terminación DNI Fecha de Pago
0 y 1 10 de noviembre
2 y 3 11 de noviembre
4 y 5 12 de noviembre
6 y 7 13 de noviembre
8 y 9 14 de noviembre

 

Otras Prestaciones

Prestación Terminación DNI Período de Pago
Asignación por Maternidad Todas 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas 12 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Familiares de PNC Todas 10 de noviembre al 10 de diciembre

 

Prestación por Desempleo

Terminación DNI Fecha de Pago
0 y 1 20 de noviembre
2 y 3 25 de noviembre
4 y 5 26 de noviembre
6 y 7 27 de noviembre
8 y 9 28 de noviembre
