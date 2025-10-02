Calendario de Pagos ANSES: Fechas de Cobro de Octubre 2025 para Jubilados, Pensionados y Asignaciones

ANSES, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, comunicó el cronograma completo de pagos para el mes de octubre, que incluye haberes jubilatorios, Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de cobros correspondiente a octubre de 2025 para todos sus beneficiarios, incluyendo jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones. Las fechas se organizan por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y Pensiones

Haberes que NO Superen un Mínimo

DNI Terminación Fecha de Cobro 0 8 de octubre 1 y 2 9 de octubre 3 13 de octubre 4 14 de octubre 5 15 de octubre 6 16 de octubre 7 17 de octubre 8 20 de octubre 9 21 de octubre

Haberes que Superen un Mínimo

DNI Terminación Fecha de Cobro 0 y 1 22 de octubre 2 y 3 23 de octubre 4 y 5 24 de octubre 6 y 7 27 de octubre 8 y 9 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI Terminación Fecha de Cobro 0, 1, 2 y 3 8 de octubre 4, 5, 6, 7, 8 y 9 9 de octubre

Asignaciones Familiares y por Desempleo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI Terminación Fecha de Cobro 0 8 de octubre 1 y 2 9 de octubre 3 13 de octubre 4 14 de octubre 5 15 de octubre 6 16 de octubre 7 17 de octubre 8 20 de octubre 9 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI Terminación Fecha de Cobro 0 9 de octubre 1 13 de octubre 2 14 de octubre 3 15 de octubre 4 16 de octubre 5 17 de octubre 6 20 de octubre 7 21 de octubre 8 22 de octubre 9 23 de octubre

Otras Asignaciones

Prestación DNI Terminación Período de Pago Asignación por Prenatal 0 y 1 9 de octubre 2 y 3 13 de octubre 4 y 5 14 de octubre 6 y 7 15 de octubre 8 y 9 16 de octubre Asignación por Maternidad Todas 9 de octubre al 10 de noviembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas 9 de octubre al 10 de noviembre Asignaciones Familiares de PNC Todas 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI Terminación Fecha de Cobro 0 y 1 21 de octubre 2 y 3 22 de octubre 4 y 5 23 de octubre 6 y 7 24 de octubre 8 y 9 27 de octubre