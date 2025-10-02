Calendario de Pagos ANSES: Fechas de Cobro de Octubre 2025 para Jubilados, Pensionados y Asignaciones

ANSES, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, comunicó el cronograma completo de pagos para el mes de octubre, que incluye haberes jubilatorios, Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de cobros correspondiente a octubre de 2025 para todos sus beneficiarios, incluyendo jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones. Las fechas se organizan por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

 

Jubilaciones y Pensiones

 

Haberes que NO Superen un Mínimo

DNI Terminación Fecha de Cobro
0 8 de octubre
1 y 2 9 de octubre
3 13 de octubre
4 14 de octubre
5 15 de octubre
6 16 de octubre
7 17 de octubre
8 20 de octubre
9 21 de octubre

 

Haberes que Superen un Mínimo

DNI Terminación Fecha de Cobro
0 y 1 22 de octubre
2 y 3 23 de octubre
4 y 5 24 de octubre
6 y 7 27 de octubre
8 y 9 28 de octubre

 

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI Terminación Fecha de Cobro
0, 1, 2 y 3 8 de octubre
4, 5, 6, 7, 8 y 9 9 de octubre

 

Asignaciones Familiares y por Desempleo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

 

DNI Terminación Fecha de Cobro
0 8 de octubre
1 y 2 9 de octubre
3 13 de octubre
4 14 de octubre
5 15 de octubre
6 16 de octubre
7 17 de octubre
8 20 de octubre
9 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI Terminación Fecha de Cobro
0 9 de octubre
1 13 de octubre
2 14 de octubre
3 15 de octubre
4 16 de octubre
5 17 de octubre
6 20 de octubre
7 21 de octubre
8 22 de octubre
9 23 de octubre

Otras Asignaciones

Prestación DNI Terminación Período de Pago
Asignación por Prenatal 0 y 1 9 de octubre
2 y 3 13 de octubre
4 y 5 14 de octubre
6 y 7 15 de octubre
8 y 9 16 de octubre
Asignación por Maternidad Todas 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Familiares de PNC Todas 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI Terminación Fecha de Cobro
0 y 1 21 de octubre
2 y 3 22 de octubre
4 y 5 23 de octubre
6 y 7 24 de octubre
8 y 9 27 de octubre
