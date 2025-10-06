CADAM alerta por aumento del costo laboral y crecimiento de la informalidad

La Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advierte que la suba de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), sumada a contribuciones obligatorias como la de COVID-19 y el 1,6% de retiro, disparan el costo laboral e impulsan la informalidad, que ya alcanza el 43,2%.

El sector mayorista y de autoservicios, representado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), encendió las alarmas sobre el incremento del costo laboral en Argentina, un factor que atribuyen al aumento de las tarifas de las ART y a los denominados “costos ocultos” que se definen en las negociaciones paritarias.

Según CADAM, esta situación impacta directamente en la competitividad y en la capacidad del sector privado para generar empleo formal, un problema crítico dado que la tasa de informalidad en el país alcanzó el 43,2% durante el segundo trimestre de 2025. Los jóvenes son los más afectados, con una informalidad estimada superior al 65%.

El Impacto de la Desregulación de las ART

Uno de los principales reclamos del sector es el incremento en las tarifas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Esta suba se vincula con la Resolución N.º 18 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (enero de 2025), que derogó los pisos y techos que regulaban las tarifas de ART.

La eliminación de estos topes, calculados como un porcentaje de la nómina salarial, derivó en aumentos directos en el costo que los empleadores deben afrontar por cada trabajador.

Los Tres “Costos Ocultos” que Afectan a los Empleadores

Además del costo directo de las ART, los empleadores del sector Comercio (el convenio más grande del país, con 1.2 millones de trabajadores) deben afrontar una serie de aportes obligatorios y contribuciones adicionales definidos en las paritarias, al margen de los aumentos salariales:

Contribución Solidaria por COVID-19 (OSECAC): Un aporte obligatorio para la obra social que, insólitamente, se sigue cobrando por cada empleado desde el convenio de abril de 2021, a pesar de que la pandemia ya pasó y de si el trabajador está o no afiliado a OSECAC. Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP): El empleador debe aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada empleado. CADAM advierte que este fondo millonario (que recauda más de $30 mil millones al año) se destina a financiar actividades de capacitación o fortalecimiento de ciertas cámaras empresarias. Seguro Complementario de Retiro Obligatorio La Estrella: Representa el 1,6% del salario del trabajador. Este seguro es obligatorio sin posibilidad de elección de otra opción. El 50% del aporte se destina a una cuenta individual del trabajador, y el otro 50% financia el sistema solidario. Los comerciantes critican que el trabajador necesita al menos 20 años de aportes para acceder al beneficio, y si pide el rescate de fondos (por despido), solo recibe el 50% de lo depositado, quedando la otra mitad en el sistema solidario.

CADAM concluye que estas erogaciones se suman a las cargas sociales habituales, reduciendo drásticamente los márgenes de inversión y desalentando la contratación de nuevos trabajadores formales, lo cual frena el crecimiento económico.