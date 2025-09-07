Buscan a Dylan González Pereyra, un niño de 8 años desaparecido en Olavarría

El menor se ausentó de su domicilio en el Paraje Rural “San Bernardo” el sábado 6 de septiembre. Se solicita colaboración para dar con su paradero. Al momento de su desaparición, lo hacía junto a su perro.

Dylan González Pereyra

La SubDDI de Olavarría, junto con el Comando de Patrullas y el Comando de Patrulla Rural, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del menor Dylan González Pereyra, de 8 años de edad, quien se ausentó de su domicilio el sábado 6 de septiembre alrededor de las 16:00 horas.

La vivienda del menor se encuentra en el Paraje Rural “San Bernardo”, a unos 30 kilómetros del casco urbano de la ciudad.

 

Características físicas y vestimenta

 

Al momento de su desaparición, Dylan presentaba las siguientes características físicas:

  • Edad: 8 años.
  • Tez: Trigueña.
  • Cabello: Oscuro.
  • Altura: Aproximadamente 1.50 metros.
  • Ojos: Marrones.

El niño vestía una camiseta térmica de color blanco, un pantalón bordó y crocs de color rosa. Cabe destacar que se ausentó junto a su perro, un mestizo de pelaje marrón y blanco.

 

Información de contacto

 

Por cualquier información, se solicita a la comunidad comunicarse de inmediato a las siguientes líneas telefónicas:

  • Línea de emergencia: 911
  • SubDDI Olavarría: 02284-431065 o 431062
  • Comando de Patrullas: 2284-482244
  • Comando de Patrulla Rural Olavarría: 2284-444495
