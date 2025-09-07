Buscan a Dylan González Pereyra, un niño de 8 años desaparecido en Olavarría

El menor se ausentó de su domicilio en el Paraje Rural “San Bernardo” el sábado 6 de septiembre. Se solicita colaboración para dar con su paradero. Al momento de su desaparición, lo hacía junto a su perro.

La SubDDI de Olavarría, junto con el Comando de Patrullas y el Comando de Patrulla Rural, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del menor Dylan González Pereyra, de 8 años de edad, quien se ausentó de su domicilio el sábado 6 de septiembre alrededor de las 16:00 horas.

La vivienda del menor se encuentra en el Paraje Rural “San Bernardo”, a unos 30 kilómetros del casco urbano de la ciudad.

Características físicas y vestimenta

Al momento de su desaparición, Dylan presentaba las siguientes características físicas:

Edad: 8 años.

8 años. Tez: Trigueña.

Trigueña. Cabello: Oscuro.

Oscuro. Altura: Aproximadamente 1.50 metros.

Aproximadamente 1.50 metros. Ojos: Marrones.

El niño vestía una camiseta térmica de color blanco, un pantalón bordó y crocs de color rosa. Cabe destacar que se ausentó junto a su perro, un mestizo de pelaje marrón y blanco.

Información de contacto

Por cualquier información, se solicita a la comunidad comunicarse de inmediato a las siguientes líneas telefónicas:

Línea de emergencia: 911

911 SubDDI Olavarría: 02284-431065 o 431062

02284-431065 o 431062 Comando de Patrullas: 2284-482244

2284-482244 Comando de Patrulla Rural Olavarría: 2284-444495