Buenos Aires se convierte en la tercera provincia en prohibir el uso de pantallas en escuelas primarias

La medida, impulsada por los senadores Emmanuel Santalla y Lorena Mandagarán, busca mejorar la calidad educativa, reducir la distracción en las aulas y promover un uso responsable de la tecnología desde la infancia.

La Provincia de Buenos Aires aprobó una ley que prohíbe el uso de pantallas en escuelas primarias, convirtiéndose así en la tercera jurisdicción del país en aplicar esta medida. El proyecto fue impulsado por los senadores Emmanuel Santalla y Lorena Mandagarán, quienes destacaron que el objetivo no es rechazar la tecnología, sino ordenarla y garantizar que esté al servicio del aprendizaje.

Según datos del informe PISA 2024, Argentina lidera el ranking de distracción en clases por el uso de dispositivos móviles: más de la mitad de los estudiantes de 15 años reconoce perder concentración por el celular propio o el de sus compañeros. A nivel provincial, el 54% de los alumnos admite sufrir distracciones durante la jornada escolar, lo que impacta en su atención, desarrollo emocional y rendimiento académico.

Con la nueva norma, Buenos Aires se suma a Neuquén y Salta, que ya cuentan con legislaciones similares. La medida busca mejorar la concentración en clase, favorecer la interacción entre docentes y alumnos, y proteger el desarrollo cognitivo, social y emocional de los estudiantes.