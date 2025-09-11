Buenas noticias para los argentinos: horarios confirmados para el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer las franjas horarias de los partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Los encuentros se jugarán en horarios muy cómodos para los fanáticos argentinos, a diferencia de lo ocurrido en Qatar 2022.

La FIFA confirmó los horarios de los partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, una noticia que genera alivio entre los fanáticos argentinos. Los encuentros se disputarán en horarios muy convenientes para el público local, ya que no habrá que madrugar para ver a la Selección Argentina en su búsqueda de la cuarta estrella.

La jornada futbolística comenzará a las 13:00 horas, seguida por partidos a las 16:00, 19:00 y 22:00 (hora de Argentina). Esto marca una gran diferencia con respecto a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde el primer partido de cada día se jugaba a las 7:00 de la mañana, un horario que trae malos recuerdos por la derrota ante Arabia Saudita.

El Mundial 2026, que se iniciará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, tendrá un nuevo formato con la participación de 48 selecciones. Los equipos serán divididos en 12 grupos de cuatro, y los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. En total, se disputarán 104 partidos.

La gran final del torneo, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de New Jersey, se jugará a las 16:00 horas, el mismo horario del partido inaugural.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Hasta el momento, ya han clasificado a la cita mundialista 18 selecciones:

Argentina

Australia

Brasil

Canadá

Colombia

Corea del Sur

Ecuador

Estados Unidos

Irán

Japón

Jordania

Marruecos

México

Nueva Zelanda

Paraguay

Túnez

Uruguay

Uzbekistán